Книжники заявили в Роскомнадзор на Telegram за пиратство Акунина

Книжники заявили в Роскомнадзор на Telegram за пиратство АкунинаПотери книжной индустрии от контрафакта в интернете составляют порядка 1,5 млрд рублей в год
Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, представляет интересы крупных российских издательств – АСТ, «Эксмо», «Альпина», МИФ, Азбука-Аттикус и др.) направила в Роскомнадзор заявление о привлечении компании – владельца Telegram (Telegram Messenger LLP) к административной ответственности за неудаление нелегальных копий книг (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).
«Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность и факт его направления в Роскомнадзор подтвердил член правления АЗАПИ Максим Рябыко. Поводом для заявления, по итогам рассмотрения которого мессенджеру грозит штраф, стало пиратство книги Бориса Акунина.
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