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Книжники заявили в Роскомнадзор на Telegram за пиратство Акунина

Потери книжной индустрии от контрафакта в интернете составляют порядка 1,5 млрд рублей в год
Мария Истомина
Евгений Разумный / Ведомости

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, представляет интересы крупных российских издательств – АСТ, «Эксмо», «Альпина», МИФ, Азбука-Аттикус и др.) направила в Роскомнадзор заявление о привлечении компании – владельца Telegram (Telegram Messenger LLP) к административной ответственности за неудаление нелегальных копий книг (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).

«Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность и факт его направления в Роскомнадзор подтвердил член правления АЗАПИ Максим Рябыко. Поводом для заявления, по итогам рассмотрения которого мессенджеру грозит штраф, стало пиратство книги Бориса Акунина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных