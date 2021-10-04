Facebook выполнил требования российских властей

Facebook выполнил требования российских властейСоцсеть удалила запрещенный контент, но оборотный штраф за это нарушение ей по-прежнему грозит
Facebook удалил по требованию российских властей публикации с запрещенным в России контентом со своей платформы и с принадлежащего соцсети сервиса Instagram, сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора. По его словам, штраф в одну десятую от оборота американской корпорации в России все еще грозит: согласно действующему законодательству, соцсеть обязана была удалить запрещенный контент в первые сутки после соответствующего требования Роскомнадзора, но сделала это уже после вызова на составление протокола.
За прошлый год выручка Facebook в России составила порядка 39 млрд руб., утверждает гендиректор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, она не стала называть источник данных. Исходя из этих цифр, штраф Facebook может составить 2–4 млрд руб. В пересчете на доллары по курсу ЦБ на 4 октября эта сумма составляет $27,6–55,2 млн. При этом совокупная выручка корпорации в 2020 г. составила $85,9 млрд, сообщал Facebook в своей годовой отчетности по US GAAP. В пресс-службе корпорации на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей».
Компания, которой помимо одноименной соцсети принадлежат Instagram и WhatsApp, привлекается за повторное неудаление противоправных материалов – по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ. Такое правонарушение предполагает наказание в виде наложения административного штрафа, который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании, сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора. Он добавил, что в протоколе, который в понедельник, 4 октября, составил Роскомнадзор, идет речь о девяти публикациях в Facebook и Instagram, нарушающих российское законодательство. С 2019 г. Роскомнадзор направил американской корпорации более 100 уведомлений с требованием удалить их, но все эти обращения были проигнорированы, рассказал представитель Роскомнадзора.
Статья 13.41 КоАП РФ, по которой Facebook может получить штраф от 1/20 до 1/10 от оборота, обязывает соцсети и провайдеров удалять по требованию властей страницы с запрещенной информацией. Это могут быть различные сведения, такие как продажа поддельных справок и дипломов, реклама казино, а также информация, которую суд признает экстремистской, и т. п. Но отдельно в статье прописана обязанность удалять страницы с призывами к экстремизму, детским порно и информацией по употреблению наркотиков. За повторное неудаление таких материалов предусмотрен и больший размер штрафа – не 1/10 от оборота компании, как в случае с Facebook, а уже 1/5.
«Материалы, которые приведены в протоколе, – малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство. Всего на текущий момент неудаленными остаются 1043 материала в Facebook (направлено 7600 уведомлений) и 973 – в Instagram (направлено 3500 уведомлений)», – резюмировал представитель Роскомнадзора.
До сих пор Facebook штрафовали в России на гораздо меньшие суммы. Всего российские суды оштрафовали Facebook на 70 млн руб., а Роскомнадзор составил на сеть порядка двух десятков протоколов о нарушениях статьи об удалении запрещенной информации 13.41 КоАП РФ, сообщал ранее «Ведомостям» представитель Роскомнадзора.
Facebook удалил запрещенную информацию, вероятно, в надежде на более мягкое решение суда, так как он может назначить штраф и в 1/20 от оборота Facebook, и в 1/10, предполагает председатель комиссии по цифровой экономике Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. На данный момент, как отмечает он, у Facebook нет в России ни счетов, ни каких-либо активов, поэтому и взыскать этот штраф с корпорации будет затруднительно. Кроме того, пока в России не начал действовать закон «о приземлении» зарубежных IT-компаний, поэтому у российских властей нет как таковых рычагов воздействия на компанию: «Максимально возможная мера – это замедление трафика сервисов Facebook».
Штраф в 2–4 млрд руб. – не такая существенная сумма для глобальной корпорации, считает Мизулина. «Но мы видим, что ни Facebook, ни Instagram, ни каким-либо другим крупным IT-платформам не выгодно уходить из России, потому что российский рынок все же приносит им ощутимую прибыль», – сказала она «Ведомостям».