В России предложили маркировать фейки в интернете

В документе нет четкой трактовки, о каком именно контенте идет речь – пользовательском или сообщениях СМИ. При этом, по словам двух источников среди подписантов-фактчекеров, маркировать предполагается именно пользовательский контент, а не контент СМИ. Как отмечает один из них, у крупных интернет-площадок, разумеется, есть агрегаторы публикаций СМИ, но со стороны того же «Яндекса» в соглашении как платформа участвует именно «Яндекс.Дзен», а не «Яндекс.Новости». Со стороны Mail.Ru Group – крупнейшие в России социальные сети «В контакте» и «Одноклассники», от Rambler & Со – LiveJournal как площадка с UGC и «Лента.ру» как фактчекер.