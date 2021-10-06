В России предложили маркировать фейки в интернете

В России предложили маркировать фейки в интернетеСреди приоритетов – проверка информации о коронавирусе и росте цен
Крупнейшие российские интернет-платформы и СМИ в четверг, 7 октября, подпишут меморандум о фактчекинге, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом разработки документа, и подтвердили два собеседника в компаниях-подписантах. Одно из предложений, которое будет обсуждаться с подписантами соглашения, – маркировка фейкового контента пользователей, утверждают два источника среди подписантов соглашения.
Как следует из копии меморандума, с которой ознакомились «Ведомости», подписать документ планируют медиагруппы РБК, ТАСС, РИА, Rambler & Co, «Интерфакс», «Ведомости» и The Bell. Именно эти СМИ будут проверять информацию на площадках интернет-компаний, в числе которых «Яндекс.Дзен» и Mail.Ru Group, а также Rutube и Avito. Также роль фактчекера будет выполнять АНО «Диалог». Держателем меморандума станет Региональная общественная организация «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ). Срок действия документа – 1 год с возможностью пролонгации.
Rambler & Co и Avito присоединятся к меморандуму, сообщили «Ведомостям» представители этих компаний, не уточнив детали. Представители «Яндекса» и Mail.ru Group отказались от комментариев.
На момент подписания меморандума соглашение будет носить рамочный характер, но после его участники должны будут договориться, как именно будет осуществляться мониторинг фейковой информации, маркироваться такой контент и т. п., рассказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с ходом разработки этих предложений, и подтвердил источник в одной из интернет-компаний.
В соответствии с этими предложениями выявлять потенциально недостоверную информацию должны будут сами интернет-площадки – в ходе мониторинга либо по обращению пользователей или фактчекеров. Итогово признать ту или иную информацию фейковой может только сама платформа. В случае положительного решения на свое усмотрение она должна будет промаркировать, опровергнуть фейк или совсем удалить такую информацию. Крайняя мера – временная или постоянная блокировка пользователя, разместившего фейк, а также снижение возможности рекламировать или монетизировать такой аккаунт.
Приоритет в проверке информации на достоверность отдается сообщениям о количестве погибших (например, во время ЧС), и коронавирусе и исторических событиях, а также сведениям, провоцирующим ажиотажный спрос на тот или иной продукт или рост его цены, разжигающим межнациональную рознь. Как утверждает один из собеседников «Ведомостей», сообщения на эти темы чаще других при проверке оказываются недостоверными.
В документе нет четкой трактовки, о каком именно контенте идет речь – пользовательском или сообщениях СМИ. При этом, по словам двух источников среди подписантов-фактчекеров, маркировать предполагается именно пользовательский контент, а не контент СМИ. Как отмечает один из них, у крупных интернет-площадок, разумеется, есть агрегаторы публикаций СМИ, но со стороны того же «Яндекса» в соглашении как платформа участвует именно «Яндекс.Дзен», а не «Яндекс.Новости». Со стороны Mail.Ru Group – крупнейшие в России социальные сети «В контакте» и «Одноклассники», от Rambler & Со – LiveJournal как площадка с UGC и «Лента.ру» как фактчекер.
Законом уже предусмотрена ответственность за публикацию фейков, поэтому включать средства массовой информации в список площадок, где предполагается маркировка недостоверного контента, излишне, добавляет один из собеседников «Ведомостей». По его словам, алгоритм может работать так: «Если, предположим, в одной из соцсетей появляется сообщение, которое может быть фейком, площадка имеет возможность обратиться к одному из подписавших меморандум фактчекеров. И если подтвердится, что это фейк, площадка в зависимости от технических возможностей маркирует, пессимизирует в выдаче или удаляет сообщение». Но главная задача – предупредить пользователя о потенциально ложной информации, добавляет собеседник.
На крупных платформах с пользовательским контентом множество публикаций с ложной информацией и ни у кого нет сомнений, что с этим необходимо что-то делать, говорит директор Института современных медиа Кирилл Танаев. «Очевидно, что крупные зарубежные платформы к такому соглашению не присоединятся. Facebook, к примеру, в принципе ни с кем никогда не договаривается», – отмечает он.
Один из последних ярких кейсов с фейк-ньюс был связан именно с этой соцсетью, напоминает глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. «Во время недавней президентской кампании в США оба кандидата – Дональд Трамп и Джо Байден – и их команды активно использовали соцсети. Но после ряда критических постов Трампа в адрес Байдена Facebook, ссылаясь на распространение фейк-ньюс, заблокировал аккаунт Трампа. Под предлогом фейков эта соцсеть модерировала и удаляла критические сообщения про Байдена и от других пользователей».
Отсутствие среди подписантов зарубежных соцсетей, считает Зыков, создает неравные конкурентные условия для площадок, а у пользователя может создаться впечатление, что фейки публикуются только в отечественных соцсетях. Сама по себе инициатива о саморегулировании в борьбе с распространением фейков позитивна, но к реализации конкретных положений меморандума есть вопросы, добавляет он: «Например, как поступать с информацией, правдивость которой в моменте невозможно проверить? Такое происходит при каких-либо катастрофах, трагедиях, когда противоречивая информация поступает неконтролируемыми потоками из разных источников, ее невозможно однозначно причислить ни к истинной, ни к ложной».