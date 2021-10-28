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Telegram как рекламоноситель перерос прессу и радио, вместе взятые

Рынок рекламы в мессенджере по итогам 2021 года может превысить 20 млрд рублей
Мария Истомина
С учетом текущей динамики, по итогам 2021 г. рынок рекламы в русскоязычных Telegram-каналах может превысить 20 млрд руб. / Максим Стулов / Ведомости

Рынок русскоязычной рекламы в Telegram почти удвоится в 2021 г. По итогам всего 2020 года объем рынка рекламы в мессенджере был равен 12,8 млрд руб. В январе – сентябре 2021 г. он уже составил почти 14,3 млрд руб., следует из данных исследования аналитиков и биржи рекламы в Telegram-каналах Telega.in (есть в распоряжении «Ведомостей»).

С учетом текущей динамики, как ожидают авторы исследования, по итогам 2021 г. рынок рекламы в русскоязычных Telegram-каналах может превысить 20 млрд руб,. что сопоставимо с совокупной рекламной выручкой радио и печатной прессы по итогам 2020 г. (данные Ассоциации коммуникационных агентств России, АКАР). Для расчета объемов рынка авторы исследования проанализировали доступные данные по общему количеству размещенных в Telegram-каналах рекламных постов (почти 15 млн сообщений) и их CPM (стоимость 1000 просмотров рекламного сообщения).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных