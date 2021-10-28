Telegram как рекламоноситель перерос прессу и радио, вместе взятые

Telegram как рекламоноситель перерос прессу и радио, вместе взятыеРынок рекламы в мессенджере по итогам 2021 года может превысить 20 млрд рублей
Рынок русскоязычной рекламы в Telegram почти удвоится в 2021 г. По итогам всего 2020 года объем рынка рекламы в мессенджере был равен 12,8 млрд руб. В январе – сентябре 2021 г. он уже составил почти 14,3 млрд руб., следует из данных исследования аналитиков и биржи рекламы в Telegram-каналах Telega.in (есть в распоряжении «Ведомостей»).
С учетом текущей динамики, как ожидают авторы исследования, по итогам 2021 г. рынок рекламы в русскоязычных Telegram-каналах может превысить 20 млрд руб,. что сопоставимо с совокупной рекламной выручкой радио и печатной прессы по итогам 2020 г. (данные Ассоциации коммуникационных агентств России, АКАР). Для расчета объемов рынка авторы исследования проанализировали доступные данные по общему количеству размещенных в Telegram-каналах рекламных постов (почти 15 млн сообщений) и их CPM (стоимость 1000 просмотров рекламного сообщения).