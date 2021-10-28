Telegram как рекламоноситель перерос прессу и радио, вместе взятые

Рынок русскоязычной рекламы в Telegram почти удвоится в 2021 г. По итогам всего 2020 года объем рынка рекламы в мессенджере был равен 12,8 млрд руб. В январе – сентябре 2021 г. он уже составил почти 14,3 млрд руб., следует из данных исследования аналитиков и биржи рекламы в Telegram-каналах Telega.in (есть в распоряжении «Ведомостей»).