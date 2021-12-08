YouTube заблокировал Марию Шукшину

Эксперт также выразил уверенность, что канал вскоре может быть разблокирован, поскольку по информации из отчета самого YouTube, за год было заблокировано около 2,2 млн видео, авторов которых ошибочно обвинили в нарушении авторских прав. «Уверен, Роскомнадзор направит обращение в Google (владеет видеохостингом. – "Ведомости") по этому поводу и ее разбанят, если это не политический жест, как в случае с блокировкой "Царьграда"», – резюмировал Зыков.