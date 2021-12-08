YouTube заблокировал Марию Шукшину

YouTube заблокировал Марию ШукшинуGoogle объяснил это наличием дезинформации о Covid19 в ее канале
Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт актрисы Марии Шукшиной, сообщила она в своем Telegram-канале. Объяснений причин блокировки она не привела, но в пресс-службе Google заявили о нарушении каналом политики по распространению контента о коронавирусе.
«YouTube снес мой канал», – написала Шукшина, приложив к сообщению ссылку на заблокированный канал на видеохостинге. При переходе по ссылке пользователи видят сообщение системы: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube». Каких-либо еще пояснений не приводится.
«На YouTube запрещен контент, распространяющий медицинскую дезинформацию, противоречащую медицинской информации местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о COVID-19. Канал нарушал эту политику», – заявил «Ведомостям» представитель Google.
«Судя по описанию на странице аккаунта Шукшиной на YouTube, речь идет именно об удалении канала, а не его блокировке. Такое удаление не оспаривается. Скорее всего, вернуть контент актрисе не удастся», – считает главный аналитик РАЭК Карен Казарян. Обычно такие решения хостинг выносит при многократных нарушениях и применительно к Шукшиной это может касаться ее постов, которые называли дезинформирующими по коронавирусу, добавил он.
Если же речь идет именно о блокировке аккаунта, а не его удалении, то при восстановлении доступа весь контент, кроме того, к чему были претензии хостинга, обычно восстанавливается, добавляет глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Одной из причин он называет публикации Шукшиной против массовой вакцинации от коронавируса.
Эксперт также выразил уверенность, что канал вскоре может быть разблокирован, поскольку по информации из отчета самого YouTube, за год было заблокировано около 2,2 млн видео, авторов которых ошибочно обвинили в нарушении авторских прав. «Уверен, Роскомнадзор направит обращение в Google (владеет видеохостингом. – "Ведомости") по этому поводу и ее разбанят, если это не политический жест, как в случае с блокировкой "Царьграда"», – резюмировал Зыков.
Как следует из опубликованных правил хостинга, к запрещенному контенту на платформе относятся спам, мошенничество, контент порнографического характера, информация о суициде и причинении вреда своему здоровью, а также видео со сценами насилия и «ложная информация». Отдельно в правилах оговаривается распространение ложной информации о коронавирусе. «В частности, нельзя добавлять материалы, в которых сообщаются ложные сведения о коронавирусной инфекции, противоречащие официальным источникам – местным органам здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)», – отмечается в правилах видеохостинга.
YouTube уже не первая платформа, которая блокирует аккаунты Шукшиной. В конце ноября аккаунт актрисы заблокировал Instagram. Это произошло после того, как она ответила на открытое письмо российских врачей, упрекнувших селебрити в распространении контента, призывающего людей бойкотировать вакцинацию от коронавируса. Шукшина в своем ответе подчеркнула, что она выступает не против вакцинации как таковой, а против «участия в эксперименте неисследованной вакцины» и «порядка его реализации» в стране.