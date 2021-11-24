Соцсети прокомментировали ограничение доступа к аккаунтам антиваксеров

Помимо ограничения доступа к аккаунтам антиваксерам и тем, кто будет распространять в соцсетях и СМИ фейки о пандемии коронавируса, грозит еще и административное, а также уголовное наказание. Список фейков, за которые физлица могут быть привлечены к такой ответственности, уже составлен, сообщило в среду, 24 ноября ИА Regnum, ссылаясь на данные телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти». В этот список входит искажение статистики, ложь о заболеваниях и смертях от COVID-19 и после иммунизации, фейки о природе коронавируса и его распространении, составе российских и зарубежных вакцин, последствиях вакцинации, причинах и последствиях введения системы QR-кодов, фейки про «химтрейлы и коронавирус» и теории заговора. Искать такую информацию в СМИ и соцсетях будут, в том числе, территориальные органы Росздравнадзора. Информацию о том, что такое поручение было дано, официально подтвердило само ведомство, сообщал ТАСС.