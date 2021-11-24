Соцсети прокомментировали ограничение доступа к аккаунтам антиваксеров«Вконтакте» и «ОК» блокируют заведомо ложные сообщения о вакцинации
«Вконтакте» и «Одноклассники» ведут мониторинг и блокируют заведомо ложные публикации о коронавирусе и вакцинации, сообщили «Ведомостям» их представители. Ограничения на страницах медийных антиваксеров этими соцсетями не вводились, убедились «Ведомости».
Ранее 24 ноября социальная сеть Instagram ограничила доступ к аккаунту актрисы и противнице прививок от COVID-19 Марии Шукшиной. При попытке подписаться на профиль актрисы теперь появляется предупреждение о том, что его владелец неоднократно публиковал «ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами или нарушала нормы сообщества», убедились «Ведомости».
Ограничение доступа произошло после того, как в своем Instagram-аккаунте она ответила на открытое письмо за подписью 11 врачей российских ковидных больниц, среди которых руководитель больницы в Коммунарке Денис Проценко, обнародованное в среду, 24 ноября. Они предложили провести «антиваксеров» по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям больниц. «Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», – говорилось в письме, обращенным к противникам вакцинации.
В числе адресатов (кроме Шукшиной) – депутаты Госдумы Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов («Справедливая Россия») и Петр Толстой («Единая Россия»), актер Егор Бероев, артист Юрий Лоза, певицы Катя Лель и Наталья Ветлицкая. «Ведомости» не обнаружили проблем с подпиской на Instagam-аккаунты этих адресатов «письма врачей».
Шукшина в своем ответе подчеркнула, что она выступает не против вакцинации как таковой, а против «участия в эксперименте неисследованной вакцины» и «порядка его реализации» в стране. Толстой заявил «Ведомостям», что не боится блокировки аккаунта. «Я пишу и говорю то, что думают мои избиратели», – сказал он. В Facebook доступ к аккаунтам адресатов открытого письма врачей остается свободным, проверили «Ведомости».
«Ведомости» запросили комментарий Meta (владелец соцсетей Instagram и Facebook) о причинах ограничений доступа к подписке на аккаунт Марии Шукшиной и о планах по ограничению доступа к аккаунтам других публичных людей, выступающих против вакцинации от COVID-19.
Instagram – вторая после «Вконтакте» по популярности соцсеть в России, следует из данных исследовательской компании Mediascope. За сентябрь этого года месячная аудитория (десктопы и мобильные устройства) составила 60,7 млн россиян старше 12 лет.
Помимо ограничения доступа к аккаунтам антиваксерам и тем, кто будет распространять в соцсетях и СМИ фейки о пандемии коронавируса, грозит еще и административное, а также уголовное наказание. Список фейков, за которые физлица могут быть привлечены к такой ответственности, уже составлен, сообщило в среду, 24 ноября ИА Regnum, ссылаясь на данные телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти». В этот список входит искажение статистики, ложь о заболеваниях и смертях от COVID-19 и после иммунизации, фейки о природе коронавируса и его распространении, составе российских и зарубежных вакцин, последствиях вакцинации, причинах и последствиях введения системы QR-кодов, фейки про «химтрейлы и коронавирус» и теории заговора. Искать такую информацию в СМИ и соцсетях будут, в том числе, территориальные органы Росздравнадзора. Информацию о том, что такое поручение было дано, официально подтвердило само ведомство, сообщал ТАСС.