Газета
Медиа Эксклюзивно по подписке

Спонсоров премии «Муз-ТВ» хотят привлечь за пропаганду гомосексуализма

Решение Роскомнадзора может стать прецедентным для рынка объемом 20 млрд рублей в год
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Роскомнадзор проверит спонсоров премии «Муз-ТВ» – Unilever, Colins и др. – на предмет нарушения законодательства / Василий Кузьмиченок / ТАСС

В конце декабря общественное движение «Ветераны России» направило обращение в Роскомнадзор, в котором попросило привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей порядка 10 компаний, логотипы которых были изображены на баннерах прошедшей в июне премии «Муз-ТВ», на фоне которых фотографировались номинанты. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Среди них – российское юрлицо международного концерна Unilever, в портфель брендов которого входит мороженое «Магнат», российский продавец одежды Colins, владелец соцсети «В контакте» – VK и др.

«Роскомнадзор подтверждает получение обращения от общественного движения «Ветераны России», оно будет рассмотрено в установленном порядке», – сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора. Решение службы может стать прецедентным для рынка рекламных интеграций на ТВ объемом 20 млрд руб. в год.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных