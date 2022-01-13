Спонсоров премии «Муз-ТВ» хотят привлечь за пропаганду гомосексуализма

В конце декабря общественное движение «Ветераны России» направило обращение в Роскомнадзор, в котором попросило привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей порядка 10 компаний, логотипы которых были изображены на баннерах прошедшей в июне премии «Муз-ТВ», на фоне которых фотографировались номинанты. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Среди них – российское юрлицо международного концерна Unilever, в портфель брендов которого входит мороженое «Магнат», российский продавец одежды Colins, владелец соцсети «В контакте» – VK и др.