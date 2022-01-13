К «Муз-ТВ» подали иск о компенсации морального вреда из-за Киркорова и Давы

К «Муз-ТВ» подали иск о компенсации морального вреда из-за Киркорова и ДавыТелезритель потребовал 24 млн рублей за появление артистов в образе молодоженов
Суд в Москве зарегистрировал иск к телеканалу с требованием выплатить 24 млн руб. за появление Филиппа Киркорова и рэпера Давы (настоящее имя – Давид Манукян) на премии «Муз-ТВ» в образе молодоженов.
Иск поступил в Басманный районный суд Москвы, истец Валентин Семенов потребовал взыскать с телеканала 24 млн руб. в виде компенсации морального вреда, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Кристина Булыгина. По ее словам, требования истца касаются трансляции премии «Муз-ТВ», которая прошла в эфире телеканала в июне. «Спорный момент касается появления Киркорова и Давы», – уточнила представитель суда. Связаться с Семеновым не удалось.
Как следует из картотеки суда, этот иск поступил в суд в июле, но был принят к производству только в ноябре. По словам источника, знакомого с ходом процесса, изначально помимо компенсации себе Семенов требовал обязать телеканал заплатить еще 100 млн руб. в пользу государства. «В данных требованиях было отказано в принятии судом», – прокомментировала эту информацию «Ведомостям» пресс-секретарь суда.