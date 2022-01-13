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К «Муз-ТВ» подали иск о компенсации морального вреда из-за Киркорова и Давы

Телезритель потребовал 24 млн рублей за появление артистов в образе молодоженов
Ведомости
К «Муз-ТВ» подали иск о компенсации морального вреда из-за Киркорова и Давы / Сергей Карпухин / ТАСС

Суд в Москве зарегистрировал иск к телеканалу с требованием выплатить 24 млн руб. за появление Филиппа Киркорова и рэпера Давы (настоящее имя – Давид Манукян) на премии «Муз-ТВ» в образе молодоженов.

Иск поступил в Басманный районный суд Москвы, истец Валентин Семенов потребовал взыскать с телеканала 24 млн руб. в виде компенсации морального вреда, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Кристина Булыгина. По ее словам, требования истца касаются трансляции премии «Муз-ТВ», которая прошла в эфире телеканала в июне. «Спорный момент касается появления Киркорова и Давы», – уточнила представитель суда. Связаться с Семеновым не удалось.

Как следует из картотеки суда, этот иск поступил в суд в июле, но был принят к производству только в ноябре. По словам источника, знакомого с ходом процесса, изначально помимо компенсации себе Семенов требовал обязать телеканал заплатить еще 100 млн руб. в пользу государства. «В данных требованиях было отказано в принятии судом», – прокомментировала эту информацию «Ведомостям» пресс-секретарь суда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных