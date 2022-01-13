К «Муз-ТВ» подали иск о компенсации морального вреда из-за Киркорова и Давы

Как следует из картотеки суда, этот иск поступил в суд в июле, но был принят к производству только в ноябре. По словам источника, знакомого с ходом процесса, изначально помимо компенсации себе Семенов требовал обязать телеканал заплатить еще 100 млн руб. в пользу государства. «В данных требованиях было отказано в принятии судом», – прокомментировала эту информацию «Ведомостям» пресс-секретарь суда.