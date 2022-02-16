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Реклама криптовалюты стала самой дорогой в Telegram в 2021 году

На это повлияли рост рынка и усиление его регулирования в России, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев Мария Истомина
В Telegram в отношении рекламы криптовалюты нет специальных ограничений / Евгений Разумный / Ведомости

Криптовалюта стала самой дорогой рекламной тематикой в Telegram по итогам 2021 г., следует из данных исследования биржи рекламы в Telegram-каналах Telega.in (есть в распоряжении «Ведомостей»). Показатель CPM (стоимость 1000 показов рекламы) в этой категории за год выросла в 4,5 раза до 6700 руб.

На повышение стоимости рекламы напрямую влияют капитализация рынка криптовалют, а также нововведения в их законодательном регулировании в России, объясняет один из авторов исследования Дмитрий Корнилов. В 2021 г. биткойн, самая популярная в мире криптовалюта, вырос более чем на 60% до $47 000, при этом его волатильность (показатель изменения цены) находилась в диапазоне от $29 000 до $68 000, следует из данных информационного сайта CoinMarketCap. Капитализация всего крипторынка по итогам прошлого года увеличилась почти в 3 раза до $2,22 трлн, указано там же.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных