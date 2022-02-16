Реклама криптовалюты стала самой дорогой в Telegram в 2021 году

На повышение стоимости рекламы напрямую влияют капитализация рынка криптовалют, а также нововведения в их законодательном регулировании в России, объясняет один из авторов исследования Дмитрий Корнилов. В 2021 г. биткойн, самая популярная в мире криптовалюта, вырос более чем на 60% до $47 000, при этом его волатильность (показатель изменения цены) находилась в диапазоне от $29 000 до $68 000, следует из данных информационного сайта CoinMarketCap. Капитализация всего крипторынка по итогам прошлого года увеличилась почти в 3 раза до $2,22 трлн, указано там же.