Российские кинохиты возвращаются на экраны

Крупнейший прокатчик российских фильмов «Централ партнершип» (ЦПШ) пересмотрит график премьер отечественных фильмов и выпустит раньше те, которые будет возможно. Об этом сообщил «Ведомостям» гендиректор ЦПШ Вадим Верещагин. По словам Верещагина, в частности, дату премьеры на более раннюю уже поменял фильм «Хочу замуж». Эта комедия с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус, созданная при поддержке Минкультуры, выйдет в прокат уже 3 марта. Также, по словам Верещагина, ЦПШ вернет в прокат отечественные кинохиты – «Холопа» (сборы в России – более 3 млрд руб. – здесь и далее ЕАИС государственного Фонда кино), «Движение вверх» (сборы – 2,94 млрд руб.), «Батю» (сборы – 506,7 млн руб.) и др.