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Российские кинохиты возвращаются на экраны

«Бэтмена» и «Соника» заменят «Батя», «Холоп» и новые отечественные фильмы
Мария Истомина
В настоящее время новый график кинотеатральных релизов на март меняется в реальном времени / Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейший прокатчик российских фильмов «Централ партнершип» (ЦПШ) пересмотрит график премьер отечественных фильмов и выпустит раньше те, которые будет возможно. Об этом сообщил «Ведомостям» гендиректор ЦПШ Вадим Верещагин. По словам Верещагина, в частности, дату премьеры на более раннюю уже поменял фильм «Хочу замуж». Эта комедия с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус, созданная при поддержке Минкультуры, выйдет в прокат уже 3 марта. Также, по словам Верещагина, ЦПШ вернет в прокат отечественные кинохиты – «Холопа» (сборы в России – более 3 млрд руб. – здесь и далее ЕАИС государственного Фонда кино), «Движение вверх» (сборы – 2,94 млрд руб.), «Батю» (сборы – 506,7 млн руб.) и др.

«Задача – поддержать российский кинопрокат, дать ему удержаться на плаву», – пояснил гендиректор ЦПШ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных