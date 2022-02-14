Сборы российских фильмов в зарубежном кинопрокате снижаются второй год подряд

Сборы российских фильмов в зарубежном кинопрокате снижаются второй год подрядВ 2021 году они оказались почти в 3 раза ниже, чем до пандемии
Российские фильмы по итогам 2021 г. заработали в зарубежном кинопрокате $18,2 млн, следует из данных, предоставленных по запросу «Ведомостей» отраслевым изданием «Бюллетень кинопрокатчика». Это на 11% ниже, чем в 2020 г., и в 2,8 раза меньше показателя допандемийного 2019 года
В России сборы снижались не так сильно. По итогам 2021 г. они составили 40,7 млрд руб., что на 26,6% ниже, чем в допандемийном 2019 году
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