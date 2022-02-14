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Сборы российских фильмов в зарубежном кинопрокате снижаются второй год подряд

В 2021 году они оказались почти в 3 раза ниже, чем до пандемии
Мария Истомина
Самым продаваемым в 2021 г. за рубежом фильмом из России стала военная драма «Уроки фарси» (на фото кадр из фильма) / Hype Film

Российские фильмы по итогам 2021 г. заработали в зарубежном кинопрокате $18,2 млн, следует из данных, предоставленных по запросу «Ведомостей» отраслевым изданием «Бюллетень кинопрокатчика». Это на 11% ниже, чем в 2020 г., и в 2,8 раза меньше показателя допандемийного 2019 года

В России сборы снижались не так сильно. По итогам 2021 г. они составили 40,7 млрд руб., что на 26,6% ниже, чем в допандемийном 2019 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных