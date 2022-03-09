«ВКонтакте» выплатит авторам 600 млн рублей в ближайший месяц

О крупной программе поддержи блогеров в конце 2021 г. объявила «Яндекс.Дзен» (принадлежит «Яндексу»). Всего, как сообщал руководитель по контенту этой платформы Ринат Низамов, 2022 г. авторам планируется выплатить 4 млрд руб., что в два раза больше, чем годом ранее. Увеличение бюджета, как поясняли тогда, связано с тем, что компания начнет платить блогерам деньги за взаимодействие подписчиков с контентом, т. е. за просмотры и дочитывание ими постов, а также за привлечение новых подписчиков на каналы в «Яндекс.Дзене». В том числе, за переманивание подписчиков у конкурентов, например Telegram.