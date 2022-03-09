«ВКонтакте» выплатит авторам 600 млн рублей в ближайший месяц

«ВКонтакте» выплатит авторам 600 млн рублей в ближайший месяцЭто крупнейшая программа поддержки блогеров за всю историю соцсети
«ВКонтакте» (принадлежит VK) запускает программу поддержки блогеров и до 10 апреля планирует выплатить создателям контента около 600 млн руб., сообщила 9 марта соцсеть. Это крупнейшая программа поддержки авторов, отметили в компании. В частности, «ВКонтакте» планирует выплачивать блогерам 100% дохода за показы рекламы, а также получать возможность заработать на других инструментах монетизации – партнерских проектах, донатах (пожертвованиях) пользователей за создание эксклюзивного контента и т. д.
«ВКонтакте» – крупнейшая соцсеть в России, по данным Mediascope. Хотя бы раз в день ею пользуются 46,1 млн россиян старше 12 лет (статистика за январь 2022 г.). 7 марта соцсеть сообщила о двукратном росте за неделю просмотров и загрузок новых роликов в своем проекте «Клипы», отметив при этом массовые регистрации авторов контента из других платформ. Абсолютных цифр в компании не уточнили.
О крупной программе поддержи блогеров в конце 2021 г. объявила «Яндекс.Дзен» (принадлежит «Яндексу»). Всего, как сообщал руководитель по контенту этой платформы Ринат Низамов, 2022 г. авторам планируется выплатить 4 млрд руб., что в два раза больше, чем годом ранее. Увеличение бюджета, как поясняли тогда, связано с тем, что компания начнет платить блогерам деньги за взаимодействие подписчиков с контентом, т. е. за просмотры и дочитывание ими постов, а также за привлечение новых подписчиков на каналы в «Яндекс.Дзене». В том числе, за переманивание подписчиков у конкурентов, например Telegram.
До запуска программы поддержки блогеров основные доходы авторы «Яндекс.Дзен» получали от размещения рекламы, отмечали тогда в компании. 4 марта «Яндекс.Дзен» сообщил в своем официальном журнале, что вся монетизация платформы теперь будет построена на работе с подписчиками.
Таким образом «ВКонтакте» решила воспользоваться возможностью привлечь создателей контента с конкурирующих платформ и соцсетей, говорит директор Института исследований интернета Карен Казарян. Сейчас, по его словам, много криэйторов остались без дохода, и такой ход логичен.
С 24 февраля в России заблокирован Facebook, замедлена работа Twitter, а основанная на видеоклипах сеть TikTok объявила о приостановке загрузки нового контента в стране на фоне ужесточения законодательства. Кроме того, 4 марта стало известно, что Google временно отключит рекламу в России как в поисковике, так и на видеохостинге YouTube. До этого к контекстной рекламе на сервисах Google возникали вопросы у Роскомнадзора. В частности, регулятор требовал ограничить доступ к контекстной рекламе, содержащей недостоверные сведения «о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины» в ходе военной спецоперации.
Российские платформы, соцсети и сами пользователи – главные бенефициары действующих в отношении их зарубежных коллег ограничений, считает гендиректор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. «Очевидно, что «ВКонтакте» постарается сейчас забрать к себе на площадку максимум пользователей с YouTube и TikTok. Поскольку если есть хороший контент, то есть и его потребители. Авторы выбирают те площадки, которые платят. Это лучшая мотивация», – резюмировал эксперт.