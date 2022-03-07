«ВКонтакте» отмечает рост популярности клипов в соцести
Пресс-служба «ВКонтакте» сообщила «о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов» в разделе клипы соцсети. «Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активности со стороны клиперов, которые давно с нами», – говорится в сообщении компании. Абсолютные цифры во «ВКонтакте» не приводят.
Ранее «Ведомости» писали, что после начала российское военной спецоперации на Украине 24 февраля личные страницы в соцсети «ВКонтакте» верифицировали (т. е. подтвердили их подлинность) несколько руководителей регионов. Это, в частности, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, губернаторы Оренбургской области Денис Паслер, Нижегородской – Глеб Никитин, Саратовской – Валерий Радаев и Амурской – Василий Орлов.
Кроме того, «ВКонтакте» фиксировал «рост активности» на страницах руководителей регионов, говорил «Ведомостям» представитель пресс-службы соцсети: «Более чем в 2,5 раза выросло число подписок на аккаунты региональных органов власти, а число комментариев увеличилось на 27%».
С 24 февраля в России был заблокирован Facebook, замедлена работа Twitter, а основанная на видеоклипах сеть Tik Tok объявила о приостановке загрузки нового контента в стране на фоне ужесточения законодательства.