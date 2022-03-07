«ВКонтакте» отмечает рост популярности клипов в соцести

Пресс-служба «ВКонтакте» сообщила «о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов» в разделе клипы соцсети. «Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активности со стороны клиперов, которые давно с нами», – говорится в сообщении компании. Абсолютные цифры во «ВКонтакте» не приводят.