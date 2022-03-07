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«ВКонтакте» отмечает рост популярности клипов в соцести

Ведомости

Пресс-служба «ВКонтакте» сообщила «о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов» в разделе клипы соцсети. «Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активности со стороны клиперов, которые давно с нами», – говорится в сообщении компании. Абсолютные цифры во «ВКонтакте» не приводят.

Ранее «Ведомости» писали, что после начала российское военной спецоперации на Украине 24 февраля личные страницы в соцсети «ВКонтакте» верифицировали (т. е. подтвердили их подлинность) несколько руководителей регионов. Это, в частности, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, губернаторы Оренбургской области Денис Паслер, Нижегородской – Глеб Никитин, Саратовской – Валерий Радаев и Амурской – Василий Орлов. 

Кроме того, «ВКонтакте» фиксировал «рост активности» на страницах руководителей регионов, говорил «Ведомостям» представитель пресс-службы соцсети: «Более чем в 2,5 раза выросло число подписок на аккаунты региональных органов власти, а число комментариев увеличилось на 27%».

С 24 февраля в России был заблокирован Facebook, замедлена работа Twitter, а основанная на видеоклипах сеть Tik Tok объявила о приостановке загрузки нового контента в стране на фоне ужесточения законодательства.

Ранее по теме: Губернаторы переходят в отечественные соцсети
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных