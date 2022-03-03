Россиян будут наказывать за призывы к санкциям и антивоенные лозунги

Россиян будут наказывать за призывы к санкциям и антивоенные лозунгиПоправки в УК и КоАП Госдума намерена принять 4 марта
Госдума 4 марта рассмотрит законопроект, поправки в который вводят уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (ст. 207.3) и их дискредитацию (ст. 280.3). В четверг, 3 марта, эти поправки поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. «Ведомости» ознакомились с ними. О предстоящем появлении В УК новой ст. 207.3 уже было известно. Появление ст. 280.3 УК ранее не анонсировалась.
Как будут наказывать за распространение фейков о российской армии
В ч. 1 проектируемой статьи ст. 207.3 говорится, что публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС в целях защиты «интересов России и ее граждан, поддержания мира и безопасности» будет наказываться штрафом от 700 000 руб. до 1,5 млн руб., исправительными работами на срок до 1 года, принудительными работами до 3 лет или лишением свободы до 3 лет.
В ч. 2 говорится, что за распространение подобной информации с использованием служебного положения, группой лиц, «с искусственным созданием доказательств обвинения», из корыстных побуждений, по мотивам «политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы», наказанием будет штраф от 3 млн до 5 млн, принудительные работы до 5 лет, лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.
По ч. 3 те же действия при причинении «тяжких последствий» будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Поправки в КоАП
В КоАП появляется ст. 20.3.3 – публичные действия, направленные на «дискредитацию использования Вооруженных сил».
В ч. 1 этой статьи говорится, что за публичные действия штраф для граждан составит от 30 000 до 50 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб., для юрлиц – от 300 000 до 500 000 руб.
В Кремле службу в армии назвали привилегией, а не наказанием
Депутаты от ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов предложили направлять на службу в ДНР и ЛНР лиц, привлеченных к административной ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприятиях, в том числе антивоенных. Соответствующую инициативу они внесли в Госдуму. Авторы законопроекта констатируют, что в России есть люди, которые «готовы нарушать закон», добиваясь прекращения специальной военной операции России по защите ДНР и ЛНР на Украине. «Представляется, что такие лица должны увидеть своими глазами то, во что превратил киевский режим территории данных республик», – говорится в пояснительной записке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призыв на военную службу – это долг и привилегия гражданина, а поэтому «не может быть наказанием». Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия») также сказал «Ведомостям», что принятие такого законопроекта по многим причинам невозможно: «Военная служба – это долг и обязанность граждан, а не наказание. Поэтому такая инициатива нереализуема». Партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин отмечает, что закон запрещает призывать, к примеру, лиц с судимостью.
По ч. 2 проектируемой статьи, если дискредитация сопровождается призывами к несанкционированным митингам, а также создает угрозу причинения вреда, нарушения общественного порядка или помехи для инфраструктуры и кредитных организаций, то штрафы для граждан – от 50 000 до 100 000 руб., для должностных лиц – от 200 000 до 300 000 руб., для юрлиц – от 500 000 до 1 млн руб.
Как будут наказывать за публичную дикредитацию российской армии
В ч. 1 проектируемой статьи ст. 280.3 УК говорится, что публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС в «целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», будут наказываться штрафом от 100 000 до 300 000 руб., либо принудительными работами до трех лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
Эти же санкции будут применяться при призывах к воспрепятствованию использования ВС, которые совершаются уже после привлечения к административной ответственности в течение одного года.
В ч. 2 статьи говорится, что действия, которые повлекли причинение вреда жизни и здоровью граждан, нарушение общественного порядка или прекращение работы объектов жизнеобеспечения, кредитных организаций, инфраструктурных объектов, будут наказываться штрафом от 300 000 руб. до 1 млн руб., либо лишением свободы на срок до 5 лет.
Мнение юристов
Законопроект схож с такими смежными действующими статьями как клевета, заведомо ложный донос, публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, говорит партнер юридической «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Но он гораздо суровее по наказанию.
«Скорее всего меры могут работать, в том числе, ретроспективно, поскольку такие нормы могут трактоваться правоприменителем как длящиеся или продолжаемые», – говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда. В любом случае судебная практика по таким делам будет формироваться достаточно длительное время, говорит он.
Санкции за призывы к санкциям
Новые статьи УК были внесены в качестве поправок к законопроекту, который был принят в первом чтении еще в 2018 г. Он предполагал наказание за исполнение решений иностранных государств, которые ввели санкции, а также помощь иностранными государствам во введении санкций в отношении России.
Сейчас депутаты скорректировали и первоначальные нормы этого законопроекта. Теперь в проекте ст. 284.2 УК, которая была изначально, говорится, что призывы к осуществлению иностранными государствами или иностранными госучреждениями санкций в отношении России и ее граждан (после привлечения к административной ответственности) будет наказывать штрафом до 500 000 руб., либо ограничением свободы или принудительными работами на срок до 3 лет.
Одновременно в КоАП появится ст. 20.3.4 за призывы к введению санкцию в отношении России, россиян и российских юрлиц. Совершенные россиянами или российскими юрлицами призывы к ограничительным мерам, «выражающиеся во введении или в продлении политических или экономических санкций», повлекут штрафы: для граждан – от 30 000 до 50 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб., для юрлиц – от 300 000 до 500 000 руб.