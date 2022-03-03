Россиян будут наказывать за призывы к санкциям и антивоенные лозунги

В Кремле службу в армии назвали привилегией, а не наказанием

Депутаты от ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов предложили направлять на службу в ДНР и ЛНР лиц, привлеченных к административной ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприятиях, в том числе антивоенных. Соответствующую инициативу они внесли в Госдуму. Авторы законопроекта констатируют, что в России есть люди, которые «готовы нарушать закон», добиваясь прекращения специальной военной операции России по защите ДНР и ЛНР на Украине. «Представляется, что такие лица должны увидеть своими глазами то, во что превратил киевский режим территории данных республик», – говорится в пояснительной записке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призыв на военную службу – это долг и привилегия гражданина, а поэтому «не может быть наказанием». Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия») также сказал «Ведомостям», что принятие такого законопроекта по многим причинам невозможно: «Военная служба – это долг и обязанность граждан, а не наказание. Поэтому такая инициатива нереализуема». Партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин отмечает, что закон запрещает призывать, к примеру, лиц с судимостью.