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Фейкам о Вооруженных силах нашли место в Уголовном кодексе

За изготовление или распространение дезинформации может грозить до 15 лет тюрьмы
Елена Мухаметшина Марина Царева
Новая статья УК, как предполагается, будет состоять из трех частей. За создание или распространение фейков по части этой статьи можно будет получить до трех лет лишения свободы, сказал Пискарев (на фото) / Владимир Федоренко / РИА Новости

Председатели комитетов Госдумы по безопасности Василий Пискарев и по обороне Андрей Картаполов внесли в нижнюю палату поправку, предусматривающую до 15 лет заключения за тиражирование фейков о действиях Вооруженных сил (ВС) России. Об этом журналистам заявил сам Пискарев. Специальной статьей 207.3 Уголовного кодекса (УК) депутаты хотят установить ответственность за распространение заведомо ложной информации о деятельности ВС во время «исполнения обязанности по защите мира и безопасности российских граждан и государства», отметил он.

Новая статья УК, как предполагается, будет состоять из трех частей. За создание или распространение фейков по части этой статьи можно будет получить до трех лет лишения свободы, сказал Пискарев. Более суровое наказание будет предусмотрено ч. 2 и 3. От 5 до 10 лет лишения свободы будет грозить в соответствии с ч. 2: такой срок можно будет получить при распространении или даже создании такой информации с использованием служебного положения, организованной группой, с использованием интернета «и иных возможностей для широкого распространения информации». Больший срок, до 15 лет лишения свободы, со слов Пискарева, будет грозить в соответствии с ч. 3 проектируемой статьи 207.3 УК. В частности, если придумавшее «фейковую информацию» лицо заранее знает, что информация повлечет «общественно-опасные последствия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных