Фейкам о Вооруженных силах нашли место в Уголовном кодексе

Новая статья УК, как предполагается, будет состоять из трех частей. За создание или распространение фейков по части этой статьи можно будет получить до трех лет лишения свободы, сказал Пискарев. Более суровое наказание будет предусмотрено ч. 2 и 3. От 5 до 10 лет лишения свободы будет грозить в соответствии с ч. 2: такой срок можно будет получить при распространении или даже создании такой информации с использованием служебного положения, организованной группой, с использованием интернета «и иных возможностей для широкого распространения информации». Больший срок, до 15 лет лишения свободы, со слов Пискарева, будет грозить в соответствии с ч. 3 проектируемой статьи 207.3 УК. В частности, если придумавшее «фейковую информацию» лицо заранее знает, что информация повлечет «общественно-опасные последствия».