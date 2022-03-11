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Джини Басс: «Я босс «Лейкерс»!

Что получила в наследство от отца и как смогла этим распорядиться нетривиальный руководитель легендарного баскетбольного клуба
Софья Корепанова
Джини Басс / Allen Berezovsky / Getty Images via AFP

Наверное, это довольно забавно – смотреть сериал о себе и твоих родных. Джини Басс, которой достался от отца легендарный баскетбольный клуб «Лос-Анджелес лейкерс», в отличие от большинства из нас может это сделать, с тех пор как состоялась мировая премьера нового сериала HBO «Время побеждать: расцвет династии «Лейкерс» (в России премьера проекта состоялась 7 марта на видеосервисе Amediateka).

Сериал повествует о расцвете великого баскетбольного клуба «Лос-Анжелес Лейкерс», который стал чем-то большим, чем хорошая команда, лучше прочих играющая в мяч. «Лейкерс», а точнее, владеющая им семья Басс, превратили спорт в шоу-бизнес. Джини участвовала в этом превращении всю свою жизнь – начиная с подросткового возраста, когда отец осторожно привлекал ее к спортивному бизнесу, и по сей день, когда она уже полновластный президент и контролирующий акционер «Лейкерс». Она не замужем, у нее нет детей – есть только клуб, которому она посвятила всю свою жизнь и раз за разом приводила его к успеху. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных