Джини Басс: «Я босс «Лейкерс»!

Сериал повествует о расцвете великого баскетбольного клуба «Лос-Анжелес Лейкерс», который стал чем-то большим, чем хорошая команда, лучше прочих играющая в мяч. «Лейкерс», а точнее, владеющая им семья Басс, превратили спорт в шоу-бизнес. Джини участвовала в этом превращении всю свою жизнь – начиная с подросткового возраста, когда отец осторожно привлекал ее к спортивному бизнесу, и по сей день, когда она уже полновластный президент и контролирующий акционер «Лейкерс». Она не замужем, у нее нет детей – есть только клуб, которому она посвятила всю свою жизнь и раз за разом приводила его к успеху.