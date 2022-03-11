Джини Басс: «Я босс «Лейкерс»!Что получила в наследство от отца и как смогла этим распорядиться нетривиальный руководитель легендарного баскетбольного клуба
Наверное, это довольно забавно – смотреть сериал о себе и твоих родных. Джини Басс, которой достался от отца легендарный баскетбольный клуб «Лос-Анджелес лейкерс», в отличие от большинства из нас может это сделать, с тех пор как состоялась мировая премьера нового сериала HBO «Время побеждать: расцвет династии «Лейкерс» (в России премьера проекта состоялась 7 марта на видеосервисе Amediateka).
Сериал повествует о расцвете великого баскетбольного клуба «Лос-Анжелес Лейкерс», который стал чем-то большим, чем хорошая команда, лучше прочих играющая в мяч. «Лейкерс», а точнее, владеющая им семья Басс, превратили спорт в шоу-бизнес. Джини участвовала в этом превращении всю свою жизнь – начиная с подросткового возраста, когда отец осторожно привлекал ее к спортивному бизнесу, и по сей день, когда она уже полновластный президент и контролирующий акционер «Лейкерс». Она не замужем, у нее нет детей – есть только клуб, которому она посвятила всю свою жизнь и раз за разом приводила его к успеху.