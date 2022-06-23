В России перестал выходить Harvard Business Review

В России первый номер журнал Harvard Business Review вышел в 2004 г. Первым правообладателем франшизы стала Independent Media (владелец – Дерк Сауэр). Через год компанию приобрела финская медиагруппа Sanoma, ей же перешла лицензия на выпуск журнала. В 2015 г. после принятия поправок в закон «О СМИ», которые ограничили долю иностранного капитала в российских медиакомпаниях до 20%, в рамках большой сделки с Sanoma права на франшизу Harvard Business Review приобрел Демьян Кудрявцев (он и члены его семьи были на тот момент также единственными владельцами газеты «Ведомости»).