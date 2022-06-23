В России перестал выходить Harvard Business Review

В России перестал выходить Harvard Business ReviewО решении сообщил владелец лицензии на выпуск журнала в нашей стране
Выход бумажной и электронной версии журнала «Harvard Business Review Россия» с 22 июня приостановлен. Об этом сообщается на сайте издания со ссылкой на решение ООО «Бизнес инсайт медиа». Этой компании с лета прошлого года принадлежит лицензия на выпуск «Harvard Business Review» в России. Владельцем ООО, по данным «СПАРК–Интерфакс» является Амина Мусаева – дочь Магомеда Мусаева, владельца российской версии журнала Forbes.
С чем связано такое решение не уточняется. Как рассказал ранее собеседник «Ведомостей», близкий к издателю, правообладатель франшизы – Harvard Business Publishing School – обсуждал с российским издателем возможность отзыва лицензии на выпуск журнала в России. Запрос «Ведомостей» правообладатель переадресовал в российскую редакцию.
Издатель «Harvard Business Review Россия» Яна Мефодьева ранее дважды опровергла эту информацию. Мефодьева на момент публикации не ответила на вопросы «Ведомостей» в мессенджере и не ответила на звонок. «Ведомости» запросили комментарий Магомеда Мусаева.
Harvard Business Review – ежемесячный бизнес–журнал о менеджменте, который с 1992 г. выпускает дочерняя компания Гарвардского университета Harvard Business Publishing School. У издания есть 10 зарубежных редакций – в ОАЭ, Китае, Франции, Германии, Италии, Японии, республике Корея, Тайване, Турции, а также в России.
В России первый номер журнал Harvard Business Review вышел в 2004 г. Первым правообладателем франшизы стала Independent Media (владелец – Дерк Сауэр). Через год компанию приобрела финская медиагруппа Sanoma, ей же перешла лицензия на выпуск журнала. В 2015 г. после принятия поправок в закон «О СМИ», которые ограничили долю иностранного капитала в российских медиакомпаниях до 20%, в рамках большой сделки с Sanoma права на франшизу Harvard Business Review приобрел Демьян Кудрявцев (он и члены его семьи были на тот момент также единственными владельцами газеты «Ведомости»).
С 2020 г. владельцем АО «Бизнес Ньюс Медиа», куда входили «Ведомости» и Harvard Business Review, стал Иван Еремин. В 2021 г. Еремин принял решение отказаться от выпуска Harvard Business Review и передал права на франшизу журнала компании ООО «Бизнес Инсайт Медиа», принадлежащей семье Мусаевых. По словам Еремина, этот шаг позволил «Бизнес Ньюс Медиа» сосредоточиться на развитии линейки собственных брендов.
Ранее в марте этого года крупные западные медиакомпании отозвали у российских издателей лицензии на выпуск популярных глянцевых журналов. Так, соглашение о франшизе с российским офисом расторгла компания Conde Nast Holdings Limited, в результате чего был приостановлен выпуск журналов Vogue, GQ, Glamour, Tatler и AD. Позже Hearst отозвала лицензии у российских изданий Esquire, Cosmopolitan, Men’s Health и др., которые выпускались компанией в партнерстве с Independent Media. В мае Independent Media объявила о перезапуске журналов под новыми брендами: Voice (ранее Cosmopolitan), «Правила жизни» (ранее Esquire), Men Today (ранее Men’s Health) и т.д.