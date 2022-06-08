Shkulev Media Holding приостановил выпуск журналов Elle и Maxim в России

По его словам, журналы Marie Claire и Psychologies, несмотря на то что их учредители также находятся в зарубежных странах, имеют более гибкую редакционную политику и продолжают издаваться в России. Относительно возобновления выпуска бумажных версий журналов Elle и Maxim в России Шкулев отметил, что тут стоит ориентироваться на обстановку в стране и в мире в целом.