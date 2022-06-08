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Shkulev Media Holding приостановил выпуск журналов Elle и Maxim в России

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Медиагруппа Shkulev Media Holding приостановила выпуск журналов Elle, Elle Decoration, Elle Girl и Maxim в России, сообщил ТАСС президент компании Виктор Шкулев.

«Сегодня эти журналы невозможно издавать, потому что на рынке нет брендов, которые традиционно являются рекламными партнерами нашей медиагруппы. При этом мы не потеряли право работать с брендами Elle — это заключение юристов и регулятора», — отметил Шкулев.

По его словам, журналы Marie Claire и Psychologies, несмотря на то что их учредители также находятся в зарубежных странах, имеют более гибкую редакционную политику и продолжают издаваться в России. Относительно возобновления выпуска бумажных версий журналов Elle и Maxim в России Шкулев отметил, что тут стоит ориентироваться на обстановку в стране и в мире в целом.

«Если ситуация начнет меняться в ту сторону, когда различные международные бренды будут возвращаться в Россию, это то, что будет создавать условия для продолжения издания журналов», — заключил он.

В конце мая Шкулев заявил, что компания не планирует переименовывать свои издания под брендом Elle после выхода иностранного партнера из бизнеса. «Ядро нашего бизнеса составляют локальные продукты. Woman.ru — это проект, который родился в конце 90-х — начале нулевых. Или же Starhit.ru — интернет-ресурс, у которого 1-1,5 млн уникальных посетителей в сутки», — сообщил он, отмечая, что крупнейшие издания медиагруппы не нуждаются в переименовании, поскольку являются российскими брендами.

9 марта издательский дом Condé Nast сообщил о приостановке своей деятельности в России. Condé Nast выпускал в стране Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, AD, Glamour и Glamour Style Book. 10 марта об отзыве лицензий сообщил американский холдинг Hearst. Также о прекращении своей деятельности на российском рынке сообщили Bloomberg, BBC, CNN и ряд других телеканалов.

После отзыва лицензий Hearst холдинг Independent Media сообщил о перезапуске изданий под новыми названиями. Cosmopolitan будет выходить под названием Voice, Men’s Health получит название Men Today, «Домашний очаг» станет «Новым очагом», «Популярная механика» — TechInsider, Esquire — «Правила жизни», Harper’s Bazaar — The Symbol. Издания Grazia и Robb Report будут выходить как раньше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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