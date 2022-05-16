Forbes в России временно приостановит выпуск бумажного журнала
«Forbes Russia временно, с июня 2022 г., приостанавливает выпуск бумажной версии журнала. Это связано с тем, что большинство рекламодателей, размещавшихся в печати, приостановили свою деятельность, а стоимость производства значительно выросла. Мы возобновим выпуск журнала по мере улучшения экономической конъюнктуры», — сообщил Озман.
Он отметил, что решение приостановить печать журнала не связано с требованиями головного офиса Forbes или лицензией на выпуск издания. Озман добавил, что владелец издания — «АС Рус Медиа» — выделит коммерческие подразделения журнала в самостоятельные бизнес-структуры, чтобы эффективнее приспосабливаться к меняющейся ситуации. «При этом сайт и редакция, видео Forbes Russia продолжит деятельность в прежнем режиме», - подчеркнул Озман.
9 марта издательский дом Condé Nast сообщил о приостановке своей деятельности в России. Condé Nast выпускал в стране Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, AD, Glamour и Glamour Style Book. 10 марта об отзыве лицензий сообщил американский холдинг Hearst. Также о прекращении своей деятельности на российском рынке сообщили Bloomberg, BBC, CNN и ряд других телеканалов.
После отзыва лицензий Hearst холдинг Independent Media сообщил о перезапуске изданий под новыми названиями. Cosmopolitan будет выходить под названием Voice, Men’s Health получит название Men Today, «Домашний очаг» станет «Новым очагом», «Популярная механика» — TechInsider, Esquire — «Правила жизни», Harper’s Bazaar — The Symbol. Издания Grazia и Robb Report будут выходить как раньше.