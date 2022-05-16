Forbes в России временно приостановит выпуск бумажного журнала

Он отметил, что решение приостановить печать журнала не связано с требованиями головного офиса Forbes или лицензией на выпуск издания. Озман добавил, что владелец издания — «АС Рус Медиа» — выделит коммерческие подразделения журнала в самостоятельные бизнес-структуры, чтобы эффективнее приспосабливаться к меняющейся ситуации. «При этом сайт и редакция, видео Forbes Russia продолжит деятельность в прежнем режиме», - подчеркнул Озман.