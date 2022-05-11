Independent Media сообщил о перезапуске Cosmopolitan и Esquire

9 марта издательский дом Condé Nast сообщил о приостановке своей деятельности в России. Condé Nast выпускал в стране Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, AD, Glamour и Glamour Style Book. 10 марта об отзыве лицензий сообщил американский холдинг Hearst. Также о прекращении своей деятельности на российском рынке сообщили Bloomberg, BBC, CNN и ряд других телеканалов.