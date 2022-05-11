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Independent Media сообщил о перезапуске Cosmopolitan и Esquire

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Холдинг Independent Media перезапустил издания, которые ранее издавались по лицензии Hearst, под новыми названиями, говорится на сайте компании. В проектах сохранятся главные редакторы и основной состав креативных команд, однако расширится круг освещаемых тем, отметили в пресс-службе.

Команды Cosmopolitan и портала cosmo.ru запустят новый проект Voice, Men’s Health получит название Men Today, «Домашний очаг» станет «Новым очагом», «Популярная механика» — TechInsider, Esquire — «Правила жизни», Harper’s Bazaar — The Symbol. Издания Grazia и Robb Report будут выходить как раньше.

5 мая генеральный директор Independent Media Наталья Веснина сообщила в интервью Peopletalk, что холдинг продолжит выпускать издания, которые ранее издавались по лицензии Hearst, но под новыми брендами. По ее словам, издания сохранят «привычный вид», но их концепции расширятся из-за снятия лицензионных ограничений.

9 марта издательский дом Condé Nast сообщил о приостановке своей деятельности в России. Condé Nast выпускал в стране Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, AD, Glamour и Glamour Style Book. 10 марта об отзыве лицензий сообщил американский холдинг Hearst. Также о прекращении своей деятельности на российском рынке сообщили Bloomberg, BBC, CNN и ряд других телеканалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных