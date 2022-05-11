Independent Media сообщил о перезапуске Cosmopolitan и Esquire
Холдинг Independent Media перезапустил издания, которые ранее издавались по лицензии Hearst, под новыми названиями, говорится на сайте компании. В проектах сохранятся главные редакторы и основной состав креативных команд, однако расширится круг освещаемых тем, отметили в пресс-службе.
Команды Cosmopolitan и портала cosmo.ru запустят новый проект Voice, Men’s Health получит название Men Today, «Домашний очаг» станет «Новым очагом», «Популярная механика» — TechInsider, Esquire — «Правила жизни», Harper’s Bazaar — The Symbol. Издания Grazia и Robb Report будут выходить как раньше.
5 мая генеральный директор Independent Media Наталья Веснина сообщила в интервью Peopletalk, что холдинг продолжит выпускать издания, которые ранее издавались по лицензии Hearst, но под новыми брендами. По ее словам, издания сохранят «привычный вид», но их концепции расширятся из-за снятия лицензионных ограничений.
9 марта издательский дом Condé Nast сообщил о приостановке своей деятельности в России. Condé Nast выпускал в стране Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, AD, Glamour и Glamour Style Book. 10 марта об отзыве лицензий сообщил американский холдинг Hearst. Также о прекращении своей деятельности на российском рынке сообщили Bloomberg, BBC, CNN и ряд других телеканалов.