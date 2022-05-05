Independent Media переименует свои издания после отзыва лицензии
Медиахолдинг Independent Media (Esquire, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг» и Men’s Health) продолжит выпускать издания Hearst, но под новыми брендами, рассказала в интервью PeopleTalk генеральный директор холдинга Наталья Веснина.
По словам Весниной, издания сохранят «привычный вид», но получат расширенные концепции за счет снятия лицензионных ограничений. «Выводить локальные версии мы будем поэтапно, и очень скоро вы уже узнаете новые имена части из них. Grazia и Robb Report продолжат работать в привычном формате», – отметила гендиректор.
Веснина пообещала сохранить команду изданий и технологическую платформу. По ее словам, холдинг уже работает над «ребрендингом», но этот процесс «нельзя назвать комфортным».
9 марта о приостановке своей деятельности в России сообщил издательский дом Condé Nast, выпускавший в стране Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, AD, Glamour и Glamour Style Book. 10 марта об отзыве лицензий сообщил американский холдинг Hearst. Также о прекращении своей деятельности на российском рынке сообщили Bloomberg, BBC, CNN и ряд других телеканалов.