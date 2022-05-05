Independent Media переименует свои издания после отзыва лицензии

По словам Весниной, издания сохранят «привычный вид», но получат расширенные концепции за счет снятия лицензионных ограничений. «Выводить локальные версии мы будем поэтапно, и очень скоро вы уже узнаете новые имена части из них. Grazia и Robb Report продолжат работать в привычном формате», – отметила гендиректор.