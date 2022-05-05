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Бизнес

Independent Media переименует свои издания после отзыва лицензии

Ведомости

Медиахолдинг Independent Media (Esquire, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг» и Men’s Health) продолжит выпускать издания Hearst, но под новыми брендами, рассказала в интервью PeopleTalk генеральный директор холдинга Наталья Веснина.

По словам Весниной, издания сохранят «привычный вид», но получат расширенные концепции за счет снятия лицензионных ограничений. «Выводить локальные версии мы будем поэтапно, и очень скоро вы уже узнаете новые имена части из них. Grazia и Robb Report продолжат работать в привычном формате», – отметила гендиректор.

Веснина пообещала сохранить команду изданий и технологическую платформу. По ее словам, холдинг уже работает над «ребрендингом», но этот процесс «нельзя назвать комфортным».

9 марта о приостановке своей деятельности в России сообщил издательский дом Condé Nast, выпускавший в стране Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, AD, Glamour и Glamour Style Book. 10 марта об отзыве лицензий сообщил американский холдинг Hearst. Также о прекращении своей деятельности на российском рынке сообщили Bloomberg, BBC, CNN и ряд других телеканалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных