Издательский дом Condé Nast объявил о приостановке работы в России

Ранее Роскомнадзор заявил, что российские СМИ при освещении спецоперации на Украине обязаны использовать официальные российские источники информации. За нарушение этого требования от эфира были отключены радиостанция «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь» (ранее признан СМИ-иноагентом), заблокированы сайты «Голоса Америки», «Медузы» и «Радио Свобода» (внесены в реестр СМИ-иноагентов), ВВС, Deutsche Welle и The Village. О приостановке работы в России также объявили CBC, CBS, ABC и CNN, а также немецкие телеканалы ARD и ZDF и Bloomberg.