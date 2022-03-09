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Издательский дом Condé Nast объявил о приостановке работы в России

Ведомости

Издательский дом Condé Nast сообщил о приостановке своей деятельности в России после принятия нового закона об уголовном наказании за фейки о спецоперации России на Украине, говорится в заявлении гендиректора компании Роджера Линча.

«Недавно российское правительство приняло новые законы о цензуре, которые теперь делают (работу. – "Ведомости") невозможной для нас. С этой целью мы решили на данный момент приостановить все наши издательские операции с Condé Nast Russia», — заявил Линч.

Condé Nast работает в России с 1998 г. Издательский дом выпускает Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, AD, Glamour и Glamour Style Book.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение «заведомо ложной информации» о российских военных. УК РФ дополняется статьей 207.3, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 500 000 руб. Максимальное наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (в случае, если нарушение повлекло тяжкие последствия).

Ранее Роскомнадзор заявил, что российские СМИ при освещении спецоперации на Украине обязаны использовать официальные российские источники информации. За нарушение этого требования от эфира были отключены радиостанция «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь» (ранее признан СМИ-иноагентом), заблокированы сайты «Голоса Америки», «Медузы» и «Радио Свобода» (внесены в реестр СМИ-иноагентов), ВВС, Deutsche Welle и The Village. О приостановке работы в России также объявили CBC, CBS, ABC и CNN, а также немецкие телеканалы ARD и ZDF и Bloomberg.

Ранее по теме: Фейкам о Вооруженных силах нашли место в Уголовном кодексе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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