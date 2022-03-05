CBC, CBS, ABC и CNN объявили о приостановке работы в России

Если указанные действия привели к причинению смерти по неосторожности или нанесению вреда здоровью человека или объектам, штраф может достигать 1 млн руб., а срок тюремного заключения — 5 лет. За призывы к введению политических или экономических санкций в отношении России лицом, ранее привлеченным к уголовной ответственности за то же деяние в течение года, можно получить штраф в 500 000 руб. или лишиться свободы на три года.