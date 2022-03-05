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CBC, CBS, ABC и CNN объявили о приостановке работы в России

Ведомости

Канадская телерадиовещательная корпорация CBC/Radio-Canada, американские ABC, CBS и CNN приостанавливают работу на территории России из-за нового закона о наказании за недостоверную информацию о действиях российских вооруженных сил.

«CBC/Radio-Canada очень обеспокоена новым законом, принятым в России, который, по-видимому, криминализирует независимое освещение текущей ситуации на Украине и в России. В свете этой ситуации и опасаясь риска для наших журналистов и сотрудников в России, мы временно приостановили наши репортажи с мест в России, пока мы не проясним этот закон», — говорится в заявлении CBC.

Аналогичное заявление сделал и канал ABC, передает Deadline. К ним присоединился и CBS. CNN же заявил о прекращении вещания в России. Телеканал продолжает оценивать ситуацию и обдумывать дальнейшие шаги, рассказал его представитель.

Вчера о приостановке деятельности в России заявила русская служба ВВС. Кроме того, агентство Bloomberg объявило, что приостановит работу своих журналистов в этой стране после приятия нового закона о фейках о вооруженных силах.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение «под видом достоверной заведомо ложной информации» об использовании российских Вооруженных сил для защиты интересов страны и ее граждан, а также для «поддержания международного мира и безопасности».

За нарушение предусмотрены штраф на сумму от 700 000 руб. до 1,5 млн руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Если то же самое было совершено с использованием служебного положения, по предварительному сговору, «с искусственным созданием доказательств обвинения», «из корыстных побуждений» или «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды», максимальная сумма штрафа достигает 5 млн руб., а срок лишения свободы — 10 лет. Такие же действия, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на 10-15 лет.

Вдобавок, по новому закону, публичная дискредитация использования российских вооруженных сил, в том числе призывы к воспрепятствованию их использования влечет за собой штраф на сумму до 300 000 руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Мера распространяется на лиц, привлеченных к уголовной ответственности за то же деяние в течение года.

Если указанные действия привели к причинению смерти по неосторожности или нанесению вреда здоровью человека или объектам, штраф может достигать 1 млн руб., а срок тюремного заключения — 5 лет. За призывы к введению политических или экономических санкций в отношении России лицом, ранее привлеченным к уголовной ответственности за то же деяние в течение года, можно получить штраф в 500 000 руб. или лишиться свободы на три года.

Ранее по теме: Bloomberg приостановит работу своих журналистов в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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