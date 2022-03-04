Русская служба «Би-би-си» приостановила работу в России
Русская служба «Би-би-си» приостанавливает работу в России после принятия закона об уголовном наказании за распространение фейков про деятельность вооруженных сил России. Об этом говорится в заявлении гендиректора BBC Тима Дэви.
При этом отмечается, что русская служба «Би-би-си» продолжит работу за пределами России, отметил Дэви.
4 марта Роскомнадзор ограничил доступ в России к изданию «Медуза» (признано СМИ-иноагентом) и русскоязычному сайту «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом) по решению Генпрокуратуры. Ведомство посчитало, что оба СМИ нарушили ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации». Эта статья определяет порядок ограничения доступа к информации, которая распространяется с нарушением закона.
Также 4 марта Госдума единогласно приняла сразу во втором и в третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ.
Согласно предложенным поправкам, УК РФ будет дополнен новой статьей — 207.3, она предусматривает наказание за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российских Вооруженных сил в целях защиты интересов страны и ее граждан. За нарушение этой статьи предполагается штраф в размере до 1,5 млн руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Помимо этого, если при этом используется служебное положение или есть корыстные побуждения, то штраф уже составит до 5 млн, а срок лишения свободы — от пяти до 10 лет. Если же распространение фейков повлекло тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.