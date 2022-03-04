Русская служба «Би-би-си» приостановила работу в России

Согласно предложенным поправкам, УК РФ будет дополнен новой статьей — 207.3, она предусматривает наказание за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российских Вооруженных сил в целях защиты интересов страны и ее граждан. За нарушение этой статьи предполагается штраф в размере до 1,5 млн руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Помимо этого, если при этом используется служебное положение или есть корыстные побуждения, то штраф уже составит до 5 млн, а срок лишения свободы — от пяти до 10 лет. Если же распространение фейков повлекло тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.