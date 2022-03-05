Телеканалы ARD и ZDF приостановили работу в России

За нарушение предусмотрены штраф на сумму от 700 000 до 1,5 млн руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Если то же самое было совершено с использованием служебного положения, по предварительному сговору, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды, максимальная сумма штрафа достигает 5 млн руб., а срок лишения свободы — 10 лет. Такие же действия, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на 10-15 лет.