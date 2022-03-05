Телеканалы ARD и ZDF приостановили работу в России
Немецкие телеканалы ARD и ZDF приостанавливают работу на территории России из-за нового закона о наказании за недостоверную информацию о действиях российских Вооруженных сил, сообщило издание Focus online.
«ARD и ZDF сейчас изучают последствия закона, принятого 4 марта, и поэтому на время приостанавливают вещание из московских студий»,— заявили в пресс-службе немецкой общественной вещательной организации (West German Broadcasting). При этом оба телеканала продолжат освещать события в России и на Украине.
Ранее о приостановке работы на территории России сообщили канадская телерадиовещательная корпорация CBC/Radio-Canada, американские ABC, CBS и CNN , а также русская служба BBC и агентство Bloomberg.
4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение под видом достоверной заведомо ложной информации об использовании российских Вооруженных сил для защиты интересов страны и ее граждан, а также для поддержания международного мира и безопасности.
За нарушение предусмотрены штраф на сумму от 700 000 до 1,5 млн руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Если то же самое было совершено с использованием служебного положения, по предварительному сговору, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды, максимальная сумма штрафа достигает 5 млн руб., а срок лишения свободы — 10 лет. Такие же действия, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на 10-15 лет.
Вдобавок по новому закону публичная дискредитация использования российских Вооруженных сил, в том числе призывы к воспрепятствованию их использования, влечет за собой штраф на сумму до 300 000 руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Мера распространяется на лиц, привлеченных к уголовной ответственности за то же деяние в течение года.
Если указанные действия привели к причинению смерти по неосторожности или нанесению вреда здоровью человека или объектам, штраф может достигать 1 млн руб., а срок тюремного заключения — 5 лет. За призывы к введению политических или экономических санкций в отношении России лицом, ранее привлеченным к уголовной ответственности за то же деяние в течение года, можно получить штраф в 500 000 руб. или лишиться свободы на три года.