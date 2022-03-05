Хинштейн: закон о наказании за фейки распространят на Росгвардию

Нарушившим его гражданам грозит штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет тюрьмы. Максимальное наказание по этой статье — от 10 до 15 лет лишения свободы (в случае наступления тяжких последствий). За «дискредитацию» использования ВС РФ предусмотрено минимальное наказание в виде штрафа от 100 000 до 300 000 руб., максимальное в виде лишения свободы до 5 лет.