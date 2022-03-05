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Хинштейн: закон о наказании за фейки распространят на Росгвардию

Ведомости

Сферу действия закона об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ могут распространить на Росгвардию и другие организации, в том числе военные, задействованные в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и СМИ Александр Хинштейн.

«В ближайшее время постараемся доработать новую редакцию [закона о наказании за фейки], которая коснется не одной Росгвардии, но и других государственных военных (и не только) организаций, задействованных в операции», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что подразделения Росгвардии, не являясь составной частью ВС РФ, также участвуют в военной операции: обеспечивают общественный порядок на занятых украинских территориях, охраняют объекты инфраструктуры и жизнедеятельности, а также сопровождают колонны с гуманитарными грузами.

Ранее в субботу распространить действие закона на Росгвардию предложил глава Чечни Разман Кадыров. В принятой редакции закона речь идет о «заведомо ложной информации», касающейся действий только Вооруженных сил РФ. Кадыров заявил, что такая формулировка оставляет лазейку для «провокаторов», которые смогут избежать наказания, и призвал депутатов доработать документ.

Госдума единогласно приняла закон о наказании за фейки о военных и дискредитацию ВС РФ в пятницу, 4 марта, сразу во втором и в третьем чтениях. Затем его одобрил Совфед и подписал президент Владимир Путин.

Нарушившим его гражданам грозит штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет тюрьмы. Максимальное наказание по этой статье — от 10 до 15 лет лишения свободы (в случае наступления тяжких последствий). За «дискредитацию» использования ВС РФ предусмотрено минимальное наказание в виде штрафа от 100 000 до 300 000 руб., максимальное в виде лишения свободы до 5 лет.

За призывы к санкциям в отношении российских граждан грозят штраф до 500 000 руб., принудительные работы до трех лет, арест на срок до шести месяцев либо лишение свободы на срок до трех лет с одновременным штрафом до 200 000 руб.

Ранее по теме: Россиян будут наказывать за призывы к санкциям и антивоенные лозунги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных