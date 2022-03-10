Минаев сообщил о закрытии Esquire в России

«Хотя мы твердо верим, что наши бренды играют решающую роль в привлечении и информировании аудитории по целому ряду тем, включая текущие события, эскалация гуманитарного кризиса и наша глубокая озабоченность по поводу более широких последствий, которые он может оказать, заставили нас пересмотреть нашу роль и нашу ответственность как глобального бизнеса», — заявила Чиричелла. Она заверила, что люди, на которых повлияет данное решение, получат «ресурсы» для более легкого «перехода».