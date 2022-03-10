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Минаев сообщил о закрытии Esquire в России

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Американский холдинг Hearst отозвал лицензию на издание журнала Esquire в России, сообщил в своем Telegram-канале его главный редактор Сергей Минаев.

«Владелец бренда, компания Hearst приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала на территории РФ. Таким образом, апрельский номер Esquire станет последним», — написал он.

Esquire, основанный в США как мужской журнал, выходит с 1933 г. В России он издавался с 2005 г. Тираж русской версии в 2021 г. составил 55 000 экземпляров, а охват — 325 000 ежемесячно. Аудитория сайта насчитывала 3,7 млн уникальных пользователей, количество просмотров достигало 9 млн. Минаев возглавил издание в октябре 2016 г.

Помимо Esquire Hearst принадлежат бренды Cosmopolitan, Elle, Harper’s Bazaar, Men’s Health и Woman’s Health. Накануне издание WWD сообщило, что президент Hearst Деби Чиричелла направила сотрудникам холдинга служебную записку, где рассказала, что уведомила двух российских партнеров — Shkulev Media и Fashion Press — о прекращении сотрудничества и передаче им капитала.

Shkulev Media в России издает Elle. При этом лицензия отобрана только у Fashion Press, которое занимается изданием других из вышеперечисленных изданий.

«Хотя мы твердо верим, что наши бренды играют решающую роль в привлечении и информировании аудитории по целому ряду тем, включая текущие события, эскалация гуманитарного кризиса и наша глубокая озабоченность по поводу более широких последствий, которые он может оказать, заставили нас пересмотреть нашу роль и нашу ответственность как глобального бизнеса», — заявила Чиричелла. Она заверила, что люди, на которых повлияет данное решение, получат «ресурсы» для более легкого «перехода».

Ранее на этой неделе о прекращении деятельности в России заявил Condé Nast — издатель Vogue, GQ и Vanity Fair. Решение обусловлено новым законом о фейках о действиях российской армии. Прежде о прекращении деятельности на российском рынке сообщили Bloomberg, BBC, CNN и ряд других телеканалов.

Ранее по теме: Издательский дом Condé Nast объявил о приостановке работы в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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