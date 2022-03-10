Минаев сообщил о закрытии Esquire в России
Американский холдинг Hearst отозвал лицензию на издание журнала Esquire в России, сообщил в своем Telegram-канале его главный редактор Сергей Минаев.
«Владелец бренда, компания Hearst приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала на территории РФ. Таким образом, апрельский номер Esquire станет последним», — написал он.
Esquire, основанный в США как мужской журнал, выходит с 1933 г. В России он издавался с 2005 г. Тираж русской версии в 2021 г. составил 55 000 экземпляров, а охват — 325 000 ежемесячно. Аудитория сайта насчитывала 3,7 млн уникальных пользователей, количество просмотров достигало 9 млн. Минаев возглавил издание в октябре 2016 г.
Помимо Esquire Hearst принадлежат бренды Cosmopolitan, Elle, Harper’s Bazaar, Men’s Health и Woman’s Health. Накануне издание WWD сообщило, что президент Hearst Деби Чиричелла направила сотрудникам холдинга служебную записку, где рассказала, что уведомила двух российских партнеров — Shkulev Media и Fashion Press — о прекращении сотрудничества и передаче им капитала.
Shkulev Media в России издает Elle. При этом лицензия отобрана только у Fashion Press, которое занимается изданием других из вышеперечисленных изданий.
«Хотя мы твердо верим, что наши бренды играют решающую роль в привлечении и информировании аудитории по целому ряду тем, включая текущие события, эскалация гуманитарного кризиса и наша глубокая озабоченность по поводу более широких последствий, которые он может оказать, заставили нас пересмотреть нашу роль и нашу ответственность как глобального бизнеса», — заявила Чиричелла. Она заверила, что люди, на которых повлияет данное решение, получат «ресурсы» для более легкого «перехода».
Ранее на этой неделе о прекращении деятельности в России заявил Condé Nast — издатель Vogue, GQ и Vanity Fair. Решение обусловлено новым законом о фейках о действиях российской армии. Прежде о прекращении деятельности на российском рынке сообщили Bloomberg, BBC, CNN и ряд других телеканалов.