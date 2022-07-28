ФАС увидела «неконкурентные процедуры» в законопроекте о едином операторе цифровой рекламы

ФАС увидела «неконкурентные процедуры» в законопроекте о едином операторе цифровой рекламыСреди них – монопольное определение цен и право не соблюдать отраслевой ГОСТ
Принятие закона о едином операторе цифровой наружной рекламы и электронных объявлений физлиц несет в себе риски злоупотребления одной компании в отношении других участников рынка, заявила замначальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Яна Склярова, выступая 28 июля на круглом столе в Госдуме «Монополизация рынка рекламы: за и против». Мероприятие организовала фракция «Справедливая Россия».
«В качестве единого оператора предлагается частная компания, которая будет совмещать функции хозяйствующего субъекта и государственного органа. Это противоречит имеющимся запретам антимонопольного законодательства и может привести к злоупотреблениям в отношении других участников рынка», – отметила она.
Склярова обратила внимание на неурегулированность ценовых решений для единого оператора в законопроекте и некорректность снятия для него действующих норм законодательства о культурном наследии и ГОСТа для наружной рекламы.
Ведомство, по ее словам, также обнаружило в законопроекте «неконкурентные процедуры», согласно которым оператор может обойти процедуру торгов и заключать контракты сроком до 30 лет. «Это выглядит барьером для выхода на рынок в том числе организациям малого и среднего бизнеса», – поясняет она.
Электронные объявления физлиц не являются предметом регулирования закона «О рекламе», в который законопроект предлагает внести поправки, добавляет она.
Законопроект уничтожит рынок цифровой наружной рекламы, его нужно отклонить, заявил на круглом столе председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг. «Можно просто распространить на рынок ограничение иностранного капитала в компании (действует в отношении СМИ. – "Ведомости") – этого будет достаточно», – резюмировал он.
Участники рынка цифровой наружной рекламы и электронных объявлений физлиц во время круглого стола тоже высказали свои опасения по поводу принятия законопроекта.
Уровень информационной безопасности отрасли необходимо повышать, но тогда нужно говорить не о «создании слона в посудной лавке в отдельной индустрии», а о безопасности ПО, которым пользуются операторы наружной рекламы, подчеркнула первый замгендиректора компании Gallery Евгения Волгина. В отношении компаний наружной рекламы уже сейчас действует довольно суровое отраслевое законодательство, которое подразумевает штраф до 100 000 руб. за недостоверную и незаконную рекламу, а в крайних случаях – прекращение деятельности организации, напомнила она.
«Принятие этой инициативы будет означать, что мы наказываем законопослушные компании и выталкиваем их пользователей в "серую" зону», – подчеркнул гендиректор «Авито» Владимир Правдивый. Он предложил исключить регулирование классифайдов из законопроекта ко второму чтению.
Законопроект о едином операторе цифровой наружной рекламы был внесен в Госдуму депутатом-единороссом Артемом Кирьяновым 8 июля, а принят в первом чтении 15 июля на внеочередном пленарном заседании нижней палаты парламента. При этом срок внесения поправок в него был расширен до 30 дней.
Законодательная инициатива Кирьянова предполагает, что единый оператор создаст и будет контролировать ресурс, через который будут размещаться вся цифровая наружная реклама и все электронные объявления физлиц. Он же займется проверкой рекламного контента на соответствие законодательству, определением цен на размещение и защитой персональных данных пользователей ресурса. Оператор также останется участником рынка и сможет без торгов заключать 30-летние контракты на установку своих цифровых конструкций на земле, принадлежащей государству, и транслировать рекламу на экранах государственного и муниципального транспорта в течение того же срока.
Кандидат на статус единого оператора, согласно законопроекту, не может контролироваться иностранцами и должен являться системообразующей организацией российской экономики, иметь собственные цифровые щиты на государственном и муниципальном транспорте, в том числе в городах федерального значения.
Против законопроекта выступила организация малого и среднего бизнеса «Опора России», писали ранее «Ведомости». В своем письме председателю Госдумы Вячеславу Володину президент «Опоры России» Александр Калинин попросил не принимать эту законодательную инициативу, поскольку она может привести к «уничтожению рынка наружной рекламы». Поправки от экспертов и участников рынка в августе представит Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Дальнейшие слушания законопроекта состоятся осенью.
Единственный участник рынка, который соответствует всем перечисленным в законопроекте требованиям, – компания Russ Outdoor. Но и у этой компании могут возникнуть сложности с получением статуса единого оператора цифровой наружной рекламы, считает руководитель практики международного арбитража и трансграничных споров КА «Регионсервис» Мария Любимова.
Учредителем ООО «Русс Аутдор» (юрлицо оператора Russ Outdoor) является компания Media Support Services, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Реестр компаний Виргинских островов закрытый, кто является владельцем Media Support Services доподлинно не известно. Но, как говорил в интервью «Ведомостям» в феврале 2021 г. исполнительный директор оператора Роберт Мирзоян, Russ Outdoor «100-процентно российской компанией»: ее акционеры – ООО «Стинн» и «ВТБ Капитал».
Вполне возможно, что конечными акционерами Media Support Services действительно являются россияне, говорит Любимова. «Подтверждение факта контроля российскими юридическими и физическими лицами решаются путем уведомления их российскими бенефициарами налоговых органов о факте участия в иностранной компании», – резюмировала она.