ФАС увидела «неконкурентные процедуры» в законопроекте о едином операторе цифровой рекламы

Законодательная инициатива Кирьянова предполагает, что единый оператор создаст и будет контролировать ресурс, через который будут размещаться вся цифровая наружная реклама и все электронные объявления физлиц. Он же займется проверкой рекламного контента на соответствие законодательству, определением цен на размещение и защитой персональных данных пользователей ресурса. Оператор также останется участником рынка и сможет без торгов заключать 30-летние контракты на установку своих цифровых конструкций на земле, принадлежащей государству, и транслировать рекламу на экранах государственного и муниципального транспорта в течение того же срока.