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«Опора России» увидела риски в создании единого оператора цифровой наружной рекламы

Организация попросила спикера Госдумы Вячеслава Володина не принимать соответствующий законопроект
Дмитрий Игнатьев Максим Иванов Елена Мухаметшина
Согласно тексту инициативы, цифровая наружная реклама и электронные объявления физических лиц должны будут размещаться только через ресурс, который будет контролировать единый оператор / Евгений Разумный / Ведомости

Объединение малого и среднего бизнеса «Опора России» 25 июля направило обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором попросила не принимать законопроект о создании единого оператора цифровой рекламы. Копия обращения есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил президент организации Александр Калинин.

В управлении пресс-службы Госдумы не ответили, поступало ли письмо от «Опоры России» на имя Володина. Собеседник в Госдуме сказал, что письмо пока в Охотный Ряд не поступило. Ранее Володин предлагал доработать законопроект так, чтобы отечественный бизнес не пострадал от нововведений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных