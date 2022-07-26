«Опора России» увидела риски в создании единого оператора цифровой наружной рекламы

В управлении пресс-службы Госдумы не ответили, поступало ли письмо от «Опоры России» на имя Володина. Собеседник в Госдуме сказал, что письмо пока в Охотный Ряд не поступило. Ранее Володин предлагал доработать законопроект так, чтобы отечественный бизнес не пострадал от нововведений.