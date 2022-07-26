«Опора России» увидела риски в создании единого оператора цифровой наружной рекламы

«Опора России» увидела риски в создании единого оператора цифровой наружной рекламыОрганизация попросила спикера Госдумы Вячеслава Володина не принимать соответствующий законопроект
Объединение малого и среднего бизнеса «Опора России» 25 июля направило обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором попросила не принимать законопроект о создании единого оператора цифровой рекламы. Копия обращения есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил президент организации Александр Калинин.
В управлении пресс-службы Госдумы не ответили, поступало ли письмо от «Опоры России» на имя Володина. Собеседник в Госдуме сказал, что письмо пока в Охотный Ряд не поступило. Ранее Володин предлагал доработать законопроект так, чтобы отечественный бизнес не пострадал от нововведений.
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