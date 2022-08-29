Российский книжный союз пообещал защитить детей от «деструктивных» книг

Российский книжный союз пообещал защитить детей от «деструктивных» книгРанее Роскомнадзор предлагал оградить от такого контента и взрослых
Российский книжный союз (РКС), президентом которого является бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин, готов принимать меры, чтобы предотвратить распространение «деструктивных» книг среди несовершеннолетних. Это следует из ответа РКС Роскомнадзору (РКН) на обращение службы с просьбой «оказать содействие по саморегулированию книжной отрасли», что позволило бы избежать появления подобной литературы в свободной продаже. Ответ был размещен на сайте РКС в понедельник, 29 августа.
В письме РКС также указано, что организация уже разослала всем российским издателям, книжным и интернет-магазинам «напоминание о необходимости строго соблюдать нормы закона о маркировке и продажи книг со знаком 18+». Всего в РКС входит более 1500 субъектов книжной отрасли, отмечается в письме.
22 августа Роскомнадзор попросил РКС поспособствовать ограничению «вневозрастного распространения ЛГБТ-литературы» (копия обращения есть у «Ведомостей»). Такие книги содержат деструктивную информацию, которая негативно влияет на психическое, духовное и нравственное развитие как детей, так и общества в целом, говорится в письме службы. Одной из книг, которая вызвала обеспокоенность у РКН, стал подростковый ЛГБТ-роман Елены Маисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке» (издательство – Popcorn Books), указано там же. Книга о любви двух юношей заняла второе место по продажам за первое полугодие 2022 г., следует из данных Всероссийского книжного рейтинга (обобщает данные по продажам крупнейших розничных сетей).
«Ведомости» направили запрос в Роскомнадзор.
Механизмы ограничений на ЛГБТ-контент для взрослой аудитории сейчас отсутствуют в российском законодательстве. Законопроект о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» среди россиян любого возраста только внесен в Госдуму в июле депутатами Ниной Останиной, Алексеем Корниенко, Яной Лантратовой и др.
Опрошенные «Ведомостями» юристы считают, что попытка ограничить распространение книг той или иной тематики вступает в прямое противоречие с конституцией.
В России сейчас нет ведомства, осуществляющего деятельность по контролю книжной издательской деятельности, РКС – общественная организация, которая может обратиться к участникам рынка с рекомендацией, объясняет адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин.
«Чтобы влиять на содержание книг, необходимо либо создать новый орган, либо изменить сферу ведения имеющихся, не выходя за рамки конституционного поля. Воссоздать существовавший в СССР Главлит (Главное управление по делам литературы и издательств, цензурное ведомство, разрешавшее или запрещавшее печать. – "Ведомости"), который контролировал содержание печатных изданий, нельзя. Это не дает сделать конституция, провозгласившая право граждан свободно получать и распространять информацию», – говорит Энтин.
Согласно Конституции, невозможно давление на граждан в части того, что им можно читать, а что нет, согласен управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко. «Конституция разрешает ограничивать федеральными законами права граждан, когда это необходимо для защиты нравственности. Но такое разрешение не следует толковать расширительно. Если гражданин А причиняет вред нравственности гражданина Б, то в соответствии с этой нормой права гражданина А могут быть ограничены. Но если сам гражданин хочет причинить вред своей нравственности, в этом праве его ограничить нельзя», – поясняет он.
Кроме того, перед тем как перейти к регулированию и ограничению печатных произведений, в которых содержатся ЛГБТ-тематика или упоминаются сексуальные девиации, властям или органу, который за это будет отвечать, необходимо, конечно, будет определиться с трактовкой самих этих понятий, замечает Энтин.
Ограничивать распространение контента с гомосексуальными персонажами среди несовершеннолетних, возможно, и следовало бы, но для взрослых людей такие запреты не имеют смысла, считает сексолог и психотерапевт Алексей Вилков. «Нестабильной психике тинейджеров сцены с сексуальными девиациями действительно могут навредить, – говорит эксперт. – Правда, на мой взгляд, существующих законов (о защите детей от деструктивной информации. – “Ведомости”) вполне достаточно и нет необходимости их ужесточать».