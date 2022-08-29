Российский книжный союз пообещал защитить детей от «деструктивных» книг

Согласно Конституции, невозможно давление на граждан в части того, что им можно читать, а что нет, согласен управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко. «Конституция разрешает ограничивать федеральными законами права граждан, когда это необходимо для защиты нравственности. Но такое разрешение не следует толковать расширительно. Если гражданин А причиняет вред нравственности гражданина Б, то в соответствии с этой нормой права гражданина А могут быть ограничены. Но если сам гражданин хочет причинить вред своей нравственности, в этом праве его ограничить нельзя», – поясняет он.