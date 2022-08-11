Мужчины чаще женщин замечают гей-пропаганду

Ломакин обращает внимание: россияне затрудняются объяснить, что именно понимать под гей-пропагандой. Кроме того, на вопрос о том, где именно они сталкивались с пропагандой, граждане чаще всего отвечали о телевидении, отмечает он: «Достаточно лишь поднять тему ЛГБТ, и не всегда в положительном ключе, чтобы респонденты восприняли это как пропаганду». Например, люди замечают, что на ТВ «показывают гей-парады, проходящие в Европе», хотя вряд ли этому дается позитивная оценка, говорит Ломакин.