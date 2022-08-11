Мужчины чаще женщин замечают гей-пропаганду

Мужчины чаще женщин замечают гей-пропагандуСудя по опросу ВЦИОМа, граждане плохо понимают, как она может выглядеть
86% россиян никогда не сталкивались с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений в России, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В 2012 г. аналогичным образом ответили 92% респондентов. Чаще других ее замечают мужчины (17% респондентов этой категории), молодежь 18-24 лет (19%) и жители Москвы и Санкт-Петербурга (18%).
Для оценки масштабов широкого распространения гей-пропаганды в российском обществе и ее реальной угрозы традиционным ценностям эксперт ВЦИОМа Илья Ломакин предлагает исходить двух показателей. Во-первых, 86%, «то есть подавляющее большинство», никак не сталкивались с такой пропагандой, отмечает социолог. А во-вторых, те 13%, которые сталкивались и при этом затрудняются объяснить, в чем же состояла пропаганда, дают понять: «Тех, кто реально сталкивался с пропагандой, еще меньше».
Ломакин обращает внимание: россияне затрудняются объяснить, что именно понимать под гей-пропагандой. Кроме того, на вопрос о том, где именно они сталкивались с пропагандой, граждане чаще всего отвечали о телевидении, отмечает он: «Достаточно лишь поднять тему ЛГБТ, и не всегда в положительном ключе, чтобы респонденты восприняли это как пропаганду». Например, люди замечают, что на ТВ «показывают гей-парады, проходящие в Европе», хотя вряд ли этому дается позитивная оценка, говорит Ломакин.
Результаты опроса также показывают увеличение числа граждан, у которых в окружении есть представители ЛГБТ-сообщества – с 8% в 2015 г. до 15% в 2022 г. Чаще всего о знакомстве с людьми иной ориентации заявляли респонденты-женщины (18%), молодежь 18–24 лет (35%), граждане с высшим и неполным высшим образованием (21%), а также москвичи и петербуржцы (31%).
Половина опрошенных (51%) считает, что сексуальная ориентация дана от природы. Эта точка зрения близка скорее женщинам (54%), чем мужчинам (48%), гражданам со средним специальным образованием и выше (52-53%).
В среднем 26% респондентов считают, что ориентация «отчасти дана от природы, отчасти формируется в течение жизни», а еще 15% верят, что она «формируется в течение жизни и может меняться». 8% респондентов затруднились ответить на этот вопрос. «Чем выше уровень образования, тем больше определенности в обсуждаемом вопросе», – говорит Ломакин.
6% опрошенных ВЦИОМом граждан считают, что можно изменить сексуальную ориентацию взрослого человека «внешними усилиями». 24% допускают, что такое «скорее возможно», 25% – что «скорее невозможно». 31% говорит, что изменить ее невозможно, 13% ответ дать не смогли.
С 2013 г. в России действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. За его нарушение гражданам может грозить штраф до 5 000 руб., должностным лицам – до 50 000 руб., юрлицам – штраф до 1 млн руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток. В 2014 г. Конституционный суд (КС) России не нашел противоречий между принятым законом и Основным законом России.
Вопрос о полном запрете гей-пропаганды в РФ поднимался несколько раз в последние месяцы. Сначала расширить действующие запреты предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, но до внесения конкретной инициативы в нижнюю палату дело не дошло. Позже законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и отрицания семейных ценностей в СМИ, кино и т. д. среди граждан любого возраста внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по делам семьи Ниной Останиной (КПРФ).
Социолог Денис Волков считает эти инициативы реакцией «на усложнившееся и изменившееся» российское общество. В целом россияне не уделяют большого внимания темам гомосексуализма или ЛГБТ-пропаганды, отмечает Ломакин. «Гомофобия распространена в российском обществе, хотя большинство граждан не сталкивается с пропагандой в повседневной жизни», – отмечает Волков. Перед тем как был принят закон о запрете гей-пропаганды среди детей, опросы ВЦИОМа показывали, что 86% россиян поддерживают такое решение, но лишь 6% сталкивались с подобными случаями в реальной жизни.
По словам Ломакина, для россиян такие вопросы являются «нишевыми» и уходят на второй план на фоне более насущных проблем.
В подготовке статьи участвовал Виктор Хамраев