Королевское богатство: 10 млрд фунтов чистого искусства

Как монарх Елизавета II была владельцем одной из величайших коллекций искусства. Речь о Королевской коллекции, которую ее предки собирали добрых полтысячи лет и которая переходит от короля к королю. Одних только картин там более 7600. Сколько к ним добавила Елизавета II? В 2002 г. Королевская коллекция раскрыла список картин, купленных за 50 лет после коронации Елизаветы II. Оказалось, их всего... 20 штук, причем две подарены или завещаны. На двух из них изображена сама королева, еще на двух – придворные, на остальных – исторические личности. Газета The Art Newspaper оценила затраты на все эти полотна не более чем в несколько сотен тысяч фунтов. По ее оценке, в следующие 20 лет темпы закупок не выросли.