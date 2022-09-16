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Королевское богатство: 10 млрд фунтов чистого искусства

Какую коллекцию унаследовал Карл III
Софья Корепанова
Royal Collection Trust финансируется за счет доходов, полученных от продажи входных билетов на выставки и в королевские резиденции / Leon Neal / Getty Images

Елизавета II любила собак. А еще лошадей. В гостиной у нее висели полотна Мельхиора де Хондекутера (1636–1695) «Грумы с конями в замке Нидженроде» и «Грум помогает инструктору по верховой езде в манеже», отмечала The Telegraph.

Как монарх Елизавета II была владельцем одной из величайших коллекций искусства. Речь о Королевской коллекции, которую ее предки собирали добрых полтысячи лет и которая переходит от короля к королю. Одних только картин там более 7600. Сколько к ним добавила Елизавета II? В 2002 г. Королевская коллекция раскрыла список картин, купленных за 50 лет после коронации Елизаветы II. Оказалось, их всего... 20 штук, причем две подарены или завещаны. На двух из них изображена сама королева, еще на двух – придворные, на остальных – исторические личности. Газета The Art Newspaper оценила затраты на все эти полотна не более чем в несколько сотен тысяч фунтов. По ее оценке, в следующие 20 лет темпы закупок не выросли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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