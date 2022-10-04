Типографии могут остановиться из-за дефицита западного оборудования

Типографии из-за санкций и отказа производителей из Европы, Северной Америки и Японии поставлять оборудование и запчасти столкнулись с их дефицитом, сообщили «Ведомостям» топ-менеджеры типографий. По их оценке, техника из недружественных стран в типографиях составляет около 90%.