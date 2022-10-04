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Типографии могут остановиться из-за дефицита западного оборудования

Техника из недружественных стран составляет порядка 90% их производственных мощностей
Дмитрий Игнатьев
Андрей Гордеев / Ведомости

Типографии из-за санкций и отказа производителей из Европы, Северной Америки и Японии поставлять оборудование и запчасти столкнулись с их дефицитом, сообщили «Ведомостям» топ-менеджеры типографий. По их оценке, техника из недружественных стран в типографиях составляет около 90%.

В Европе производятся печатные, переплетные, ниткошвейные, крышкоделательные (используются для изготовления обложек. – «Ведомости») машины, CTP-оборудование (для изготовления печатных форм. – «Ведомости») и запчасти для них, отмечает гендиректор типографии «Парето-принт» Павел Арсеньев. По словам топ-менеджеров типографий, крупнейшими импортерами этой техники в России были Германия (например, компании Heidelberg, Manroland, KBA), Швейцария (Muller Martini), Италия (Smyth, Zechini), Канада, Япония и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных