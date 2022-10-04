Типографии могут остановиться из-за дефицита западного оборудования

Типографии могут остановиться из-за дефицита западного оборудованияТехника из недружественных стран составляет порядка 90% их производственных мощностей
Типографии из-за санкций и отказа производителей из Европы, Северной Америки и Японии поставлять оборудование и запчасти столкнулись с их дефицитом, сообщили «Ведомостям» топ-менеджеры типографий. По их оценке, техника из недружественных стран в типографиях составляет около 90%.
В Европе производятся печатные, переплетные, ниткошвейные, крышкоделательные (используются для изготовления обложек. – «Ведомости») машины, CTP-оборудование (для изготовления печатных форм. – «Ведомости») и запчасти для них, отмечает гендиректор типографии «Парето-принт» Павел Арсеньев. По словам топ-менеджеров типографий, крупнейшими импортерами этой техники в России были Германия (например, компании Heidelberg, Manroland, KBA), Швейцария (Muller Martini), Италия (Smyth, Zechini), Канада, Япония и др.