«Иви» и НТВ займутся совместным производством сериалов

Практика совместного производства медиакомпаниями контента получила распространение в последние несколько лет. К примеру, стратегическое партнерство одними из первых на рынке в марте 2020 г. заключили «Первый канал» и «МТС медиа» (управляет видеосервисом Kion). Компании уже выпустили несколько совместных проектов, в их числе – сериал Авдотьи Смирновой «Вертинский», «Чиновница», «Союз спасения. Время гнева». У НТВ также есть опыт сотрудничества по копродукции с видеосервисами, в частности сериалы «За час до рассвета» в партнерстве с wink и more.tv, «Немцы» – с Kion, «Абсурд», «Взрыв» и «Мастер» – с Premier, напоминает Вайнштейн. «Иви» был инвестором сериала «По колено», в создании которого принимал участие телеканал СТС (входит в «Национальную медиа группу»). Премьера «По колено» состоялась на «Иви» в марте 2021 г., спустя два месяца сериал вышел в эфире СТС.