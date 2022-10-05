«Иви» и НТВ займутся совместным производством сериалов

«Иви» и НТВ займутся совместным производством сериаловВидеосервис и телеканал договорились о трехлетнем стратегическом партнерстве
Видеосервис «Иви» и телеканал НТВ (входит в «Газпром-медиа») подписали соглашение о стратегическом партнерстве, сообщили «Ведомостям» в этих компаниях. Одно из условий сделки – копродукция, рассказал «Ведомостям» генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн. Также соглашение предусматривает показ на «Иви» 12 премьерных сериалов НТВ, говорит коммерческий директор по контенту видеосервиса Анастасия Корчагина. Эти проекты в диджитал-среде, по словам Вайнштейна, будут доступны зрителям «Иви» эксклюзивно, на сайте НТВ их выкладывать не планируется. НТВ, в свою очередь, выпустит в эфире оригинальные сериалы «Иви», добавила Корчагина. О выходе каких именно originals от «Иви» на НТВ идет речь, она не уточнила. Срок соглашения – три года, другие параметры сделки стороны не раскрыли.
Практика совместного производства медиакомпаниями контента получила распространение в последние несколько лет. К примеру, стратегическое партнерство одними из первых на рынке в марте 2020 г. заключили «Первый канал» и «МТС медиа» (управляет видеосервисом Kion). Компании уже выпустили несколько совместных проектов, в их числе – сериал Авдотьи Смирновой «Вертинский», «Чиновница», «Союз спасения. Время гнева». У НТВ также есть опыт сотрудничества по копродукции с видеосервисами, в частности сериалы «За час до рассвета» в партнерстве с wink и more.tv, «Немцы» – с Kion, «Абсурд», «Взрыв» и «Мастер» – с Premier, напоминает Вайнштейн. «Иви» был инвестором сериала «По колено», в создании которого принимал участие телеканал СТС (входит в «Национальную медиа группу»). Премьера «По колено» состоялась на «Иви» в марте 2021 г., спустя два месяца сериал вышел в эфире СТС.