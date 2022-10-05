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«Иви» и НТВ займутся совместным производством сериалов

Видеосервис и телеканал договорились о трехлетнем стратегическом партнерстве
Мария Истомина
Выбор «Иви» обусловлен тем, что НТВ популярен у телезрителей / Максим Стулов / Ведомости

Видеосервис «Иви» и телеканал НТВ (входит в «Газпром-медиа») подписали соглашение о стратегическом партнерстве, сообщили «Ведомостям» в этих компаниях. Одно из условий сделки – копродукция, рассказал «Ведомостям» генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн. Также соглашение предусматривает показ на «Иви» 12 премьерных сериалов НТВ, говорит коммерческий директор по контенту видеосервиса Анастасия Корчагина. Эти проекты в диджитал-среде, по словам Вайнштейна, будут доступны зрителям «Иви» эксклюзивно, на сайте НТВ их выкладывать не планируется. НТВ, в свою очередь, выпустит в эфире оригинальные сериалы «Иви», добавила Корчагина. О выходе каких именно originals от «Иви» на НТВ идет речь, она не уточнила. Срок соглашения – три года, другие параметры сделки стороны не раскрыли.

Практика совместного производства медиакомпаниями контента получила распространение в последние несколько лет. К примеру, стратегическое партнерство одними из первых на рынке в марте 2020 г. заключили «Первый канал» и «МТС медиа» (управляет видеосервисом Kion). Компании уже выпустили несколько совместных проектов, в их числе – сериал Авдотьи Смирновой «Вертинский», «Чиновница», «Союз спасения. Время гнева». У НТВ также есть опыт сотрудничества по копродукции с видеосервисами, в частности сериалы «За час до рассвета» в партнерстве с wink и more.tv, «Немцы» – с Kion, «Абсурд», «Взрыв» и «Мастер» – с Premier, напоминает Вайнштейн. «Иви» был инвестором сериала «По колено», в создании которого принимал участие телеканал СТС (входит в «Национальную медиа группу»). Премьера «По колено» состоялась на «Иви» в марте 2021 г., спустя два месяца сериал вышел в эфире СТС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных