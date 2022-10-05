Обращение президента о присоединении новых регионов посмотрели более 15 млн жителей крупных городов

Обращение президента о присоединении новых регионов посмотрели более 15 млн жителей крупных городовВ этом году выступление транслировали 20 каналов, в том числе развлекательные – СТС, ТНТ, «2 х 2»
Телевизионную трансляцию выступления президента Владимира Путина 30 сентября смотрели 15,1 млн россиян старше четырех лет, которые проживают в городах с населением от 100 000 человек, следует из данных Mediascope. Показатель учитывает домашний и дачный просмотр. В этот день в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вступлении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. С 23 по 27 сентября на этих территориях проходили референдумы, по итогам которых от 96 до 99% участников высказались за присоединение к России, следовало из официальных сообщений.
В своем 40-минутном обращении на церемонии Путин призвал «киевский режим» прекратить боевые действия и продолжить переговорный процесс. «Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан, Россия его не предаст», – подчеркнул он. Были в течение этого выступления сделаны и иные важные заявления, к примеру о том, что США создали прецедент ядерными ударами по японским городам Хиросима и Нагасаки в 1945 г.