Обращение президента о присоединении новых регионов посмотрели более 15 млн жителей крупных городов

Телевизионную трансляцию выступления президента Владимира Путина 30 сентября смотрели 15,1 млн россиян старше четырех лет, которые проживают в городах с населением от 100 000 человек, следует из данных Mediascope. Показатель учитывает домашний и дачный просмотр. В этот день в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вступлении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. С 23 по 27 сентября на этих территориях проходили референдумы, по итогам которых от 96 до 99% участников высказались за присоединение к России, следовало из официальных сообщений.