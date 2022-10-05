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Обращение президента о присоединении новых регионов посмотрели более 15 млн жителей крупных городов

В этом году выступление транслировали 20 каналов, в том числе развлекательные – СТС, ТНТ, «2 х 2»
Дмитрий Игнатьев Екатерина Гробман
В этом году обращение Владимира Путина показывали 20 телеканалов / Максим Стулов / Ведомости

Телевизионную трансляцию выступления президента Владимира Путина 30 сентября смотрели 15,1 млн россиян старше четырех лет, которые проживают в городах с населением от 100 000 человек, следует из данных Mediascope. Показатель учитывает домашний и дачный просмотр. В этот день в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вступлении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. С 23 по 27 сентября на этих территориях проходили референдумы, по итогам которых от 96 до 99% участников высказались за присоединение к России, следовало из официальных сообщений.

В своем 40-минутном обращении на церемонии Путин призвал «киевский режим» прекратить боевые действия и продолжить переговорный процесс. «Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан, Россия его не предаст», – подчеркнул он. Были в течение этого выступления сделаны и иные важные заявления, к примеру о том, что США создали прецедент ядерными ударами по японским городам Хиросима и Нагасаки в 1945 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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