После начала мобилизации россияне стали больше пользоваться соцсетями

После начала мобилизации россияне стали больше пользоваться соцсетямиЭксперты связывают это с ростом интереса к новостному контенту и потребностью в общении
Среднесуточное время потребления соцсетей (с учетом мессенджера Telegram) среди россиян старше 12 лет после начала частичной мобилизации 21 сентября выросло на 8% до 61 минуты, следует из данных исследовательской компании Mediascope. Главный бенефициар – Telegram: пользователи проводили в мессенджере в указанный период в среднем 36 минут, что на 28% больше, чем в феврале.
Несмотря на введенные TikTok запреты – соцсеть в марте ограничила публикацию контента и проведение прямых эфиров из России, – он остается лидером по времени потребления среди жителей нашей страны. В сентябре россияне ежедневно пользовались этой соцсетью в среднем 71 минуту. Но это на 11% меньше, чем в феврале, следует из данных Mediascope. Пользователи «В контакте» и «Одноклассников» заходили в эти соцсети в сентябре в среднем на 46 и 29 минут соответственно. Относительно февраля у «В контакте» показатель незначительно вырос – на 2%, а у «Одноклассников» упал на 9%.