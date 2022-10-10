После начала мобилизации россияне стали больше пользоваться соцсетями

Несмотря на введенные TikTok запреты – соцсеть в марте ограничила публикацию контента и проведение прямых эфиров из России, – он остается лидером по времени потребления среди жителей нашей страны. В сентябре россияне ежедневно пользовались этой соцсетью в среднем 71 минуту. Но это на 11% меньше, чем в феврале, следует из данных Mediascope. Пользователи «В контакте» и «Одноклассников» заходили в эти соцсети в сентябре в среднем на 46 и 29 минут соответственно. Относительно февраля у «В контакте» показатель незначительно вырос – на 2%, а у «Одноклассников» упал на 9%.