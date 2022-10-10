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После начала мобилизации россияне стали больше пользоваться соцсетями

Эксперты связывают это с ростом интереса к новостному контенту и потребностью в общении
Дмитрий Игнатьев
Главным бенефициаром роста интереса россиян к соцсетям останется Telegram и, возможно, им станет «В контакте» / Евгений Разумный / Ведомости

Среднесуточное время потребления соцсетей (с учетом мессенджера Telegram) среди россиян старше 12 лет после начала частичной мобилизации 21 сентября выросло на 8% до 61 минуты, следует из данных исследовательской компании Mediascope. Главный бенефициар – Telegram: пользователи проводили в мессенджере в указанный период в среднем 36 минут, что на 28% больше, чем в феврале.

Несмотря на введенные TikTok запреты – соцсеть в марте ограничила публикацию контента и проведение прямых эфиров из России, – он остается лидером по времени потребления среди жителей нашей страны. В сентябре россияне ежедневно пользовались этой соцсетью в среднем 71 минуту. Но это на 11% меньше, чем в феврале, следует из данных Mediascope. Пользователи «В контакте» и «Одноклассников» заходили в эти соцсети в сентябре в среднем на 46 и 29 минут соответственно. Относительно февраля у «В контакте» показатель незначительно вырос – на 2%, а у «Одноклассников» упал на 9%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных