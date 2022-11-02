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Wildberries хочет занять нишу ушедших из России книжных сервисов

В ближайший год маркетплейс займет 3–5% рынка цифровых книг, прогнозируют эксперты
Дмитрий Игнатьев
Платформа цифрового контента была запущена на Wildberries осенью 2021 г., но ее развитием маркетплейс не занимался / Евгений Разумный / Ведомости

Книги крупных издательств «Альпина», «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ), Ridero стали доступны на платформе цифрового контента Wildberries, обнаружил корреспондент «Ведомостей». Представители Ridero, «Альпина диджитал» (входит в издательскую группу «Альпина») и «Манн, Иванов и Фербер» подтвердили сотрудничество с Wildberries, а президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков и директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов – факт переговоров с маркетплейсом.

Представитель Wildberries подтвердил факт переговоров с издателями, но с кем именно планируется заключить партнерства, не раскрыл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных