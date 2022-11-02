Wildberries хочет занять нишу ушедших из России книжных сервисов

Wildberries хочет занять нишу ушедших из России книжных сервисовВ ближайший год маркетплейс займет 3–5% рынка цифровых книг, прогнозируют эксперты
Книги крупных издательств «Альпина», «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ), Ridero стали доступны на платформе цифрового контента Wildberries, обнаружил корреспондент «Ведомостей». Представители Ridero, «Альпина диджитал» (входит в издательскую группу «Альпина») и «Манн, Иванов и Фербер» подтвердили сотрудничество с Wildberries, а президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков и директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов – факт переговоров с маркетплейсом.
Представитель Wildberries подтвердил факт переговоров с издателями, но с кем именно планируется заключить партнерства, не раскрыл.
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