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С начала СВО потери рекламных доходов у видеоблогеров составили 143 млн рублей

Единственным блогером-иноагентом, чьи доходы на YouTube выросли, стал Юрий Дудь
Мария Истомина Дмитрий Игнатьев
Только три топ-блогера из топ-10 сумели нарастить доходы на YouTube / Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Доходы от рекламы топ-10 видеоблогеров рунета на YouTube с 24 февраля по 1 сентября снизились на 142,6 млн руб., или на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Это следует из данных Ассоциации блогеров и агентств (АБА), с которыми ознакомились «Ведомости».

За указанный период общая стоимость интеграций ведущих блогеров на YouTube составила 481 млн руб., тогда как годом ранее – 623 млн руб. Исследование, как пояснили «Ведомостям» в АБА, было проведено на основе подсчета видимых интеграций в материалах блогеров. В выборку вошло 1307 видео, размещенных с 24 февраля по 1 сентября. Скрытые виды рекламы, к примеру продакт-плейсмент, не учитывались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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