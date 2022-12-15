С начала СВО потери рекламных доходов у видеоблогеров составили 143 млн рублей

Доходы от рекламы топ-10 видеоблогеров рунета на YouTube с 24 февраля по 1 сентября снизились на 142,6 млн руб., или на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Это следует из данных Ассоциации блогеров и агентств (АБА), с которыми ознакомились «Ведомости».