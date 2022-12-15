С начала СВО потери рекламных доходов у видеоблогеров составили 143 млн рублей

С начала СВО потери рекламных доходов у видеоблогеров составили 143 млн рублейЕдинственным блогером-иноагентом, чьи доходы на YouTube выросли, стал Юрий Дудь
Доходы от рекламы топ-10 видеоблогеров рунета на YouTube с 24 февраля по 1 сентября снизились на 142,6 млн руб., или на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Это следует из данных Ассоциации блогеров и агентств (АБА), с которыми ознакомились «Ведомости».
За указанный период общая стоимость интеграций ведущих блогеров на YouTube составила 481 млн руб., тогда как годом ранее – 623 млн руб. Исследование, как пояснили «Ведомостям» в АБА, было проведено на основе подсчета видимых интеграций в материалах блогеров. В выборку вошло 1307 видео, размещенных с 24 февраля по 1 сентября. Скрытые виды рекламы, к примеру продакт-плейсмент, не учитывались.
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