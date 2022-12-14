После начала СВО у блогеров выросли цены на рекламу

У селебрити и макроблогеров рост цен на рекламу составил 10–20%, у средних и микроблогеров – порядка 10%, говорит руководитель отдела маркетинга в социальных медиа OMD OM Group Анна Козырева. Рост цен был выше, оценивает основатель рекламного агентства Digital Church (входит в коммуникационную группу Progress) Марк Хлуднев: у блогеров с аудиторией от 300 000 человек он достиг примерно 40%, у инфлюенсеров с меньшей аудиторией – 15–20%.