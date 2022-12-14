После начала СВО у блогеров выросли цены на рекламу

После начала СВО у блогеров выросли цены на рекламуНо рынок инфлюенс-маркетинга по итогам 2022 года ждет падение, считают участники рынка
По итогам ноября стоимость рекламных интеграций у блогеров выросла в сравнении с расценками февраля, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры рекламной группы OMD OM Group и агентства инфлюенс-маркетинга Digital Church. Локальные повышения цен за аналогичный период подтверждают и в агентствах Blacklight и Wildjam (участники Ассоциации блогеров и агентств), а также MGCom.
У селебрити и макроблогеров рост цен на рекламу составил 10–20%, у средних и микроблогеров – порядка 10%, говорит руководитель отдела маркетинга в социальных медиа OMD OM Group Анна Козырева. Рост цен был выше, оценивает основатель рекламного агентства Digital Church (входит в коммуникационную группу Progress) Марк Хлуднев: у блогеров с аудиторией от 300 000 человек он достиг примерно 40%, у инфлюенсеров с меньшей аудиторией – 15–20%.