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После начала СВО у блогеров выросли цены на рекламу

Но рынок инфлюенс-маркетинга по итогам 2022 года ждет падение, считают участники рынка
Дмитрий Игнатьев
Сильнее всего интеграции у инфлюенсеров, по словам участников рынка, подорожали во «В контакте» и Telegram / Максим Стулов / Ведомости

По итогам ноября стоимость рекламных интеграций у блогеров выросла в сравнении с расценками февраля, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры рекламной группы OMD OM Group и агентства инфлюенс-маркетинга Digital Church. Локальные повышения цен за аналогичный период подтверждают и в агентствах Blacklight и Wildjam (участники Ассоциации блогеров и агентств), а также MGCom.

У селебрити и макроблогеров рост цен на рекламу составил 10–20%, у средних и микроблогеров – порядка 10%, говорит руководитель отдела маркетинга в социальных медиа OMD OM Group Анна Козырева. Рост цен был выше, оценивает основатель рекламного агентства Digital Church (входит в коммуникационную группу Progress) Марк Хлуднев: у блогеров с аудиторией от 300 000 человек он достиг примерно 40%, у инфлюенсеров с меньшей аудиторией – 15–20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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