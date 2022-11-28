Российский рекламный рынок в январе-сентябре сократился на 6%
По итогам января-сентября российский рекламный рынок упал на 6% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 380-385 млрд руб., следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
Но динамика падения рынка в III квартале замедлилась относительно II квартала, указывают в АКАР: в апреле-июне она составила 16%, а в июле-сентябре – 7%.
Абсолютные показатели по сегментам рынка в АКАР не раскрыли, как и в предыдущих отчетах с начала 2022 г., ограничившись упоминанием тенденций их развития. Так, о рынке интернет-рекламы эксперты АКАР говорят только то, что в нем «реализовались наименее пессимистичные сценарии» из-за сохранения бюджетов рекламодателей. Но именно в этом сегменте «ощущается дефицит рекламного инвентаря». В марте в России прекратили работать популярные рекламные инструменты глобальных компаний – Google Ads, Youtube, TikTok, Instagram и Facebook (обе соцсети принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России).
Телерекламный рынок, по оценке АКАР, «демонстрирует устойчивость к вызовам». Основная причина – выход на него новых локальных и федеральных рекламодателей.
Сегмент наружной рекламы (Оut of Home) «продемонстрировал рост», следует из данных АКАР. Ключевым драйвером рынка стала цифровая реклама. Среди других причин роста – увеличение количества рекламодателей и переток бюджетов из интернета.
На рынке радиорекламы положительную динамику показывают отдельные сегменты рынка, отмечают в АКАР. Так, со стороны рекламодателей сохраняется спрос на спецпроекты.
В сегменте прессы пока не удалось компенсировать потери от ухода зарубежных брендов, указывают в АКАР.
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