Российский рекламный рынок в январе-сентябре сократился на 6%

Абсолютные показатели по сегментам рынка в АКАР не раскрыли, как и в предыдущих отчетах с начала 2022 г., ограничившись упоминанием тенденций их развития. Так, о рынке интернет-рекламы эксперты АКАР говорят только то, что в нем «реализовались наименее пессимистичные сценарии» из-за сохранения бюджетов рекламодателей. Но именно в этом сегменте «ощущается дефицит рекламного инвентаря». В марте в России прекратили работать популярные рекламные инструменты глобальных компаний – Google Ads, Youtube, TikTok, Instagram и Facebook (обе соцсети принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России).