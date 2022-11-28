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Российский рекламный рынок в январе-сентябре сократился на 6%

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По итогам января-сентября российский рекламный рынок упал на 6% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 380-385 млрд руб., следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Но динамика падения рынка в III квартале замедлилась относительно II квартала, указывают в АКАР: в апреле-июне она составила 16%, а в июле-сентябре – 7%.

Абсолютные показатели по сегментам рынка в АКАР не раскрыли, как и в предыдущих отчетах с начала 2022 г., ограничившись упоминанием тенденций их развития. Так, о рынке интернет-рекламы эксперты АКАР говорят только то, что в нем «реализовались наименее пессимистичные сценарии» из-за сохранения бюджетов рекламодателей. Но именно в этом сегменте «ощущается дефицит рекламного инвентаря». В марте в России прекратили работать популярные рекламные инструменты глобальных компаний – Google Ads, Youtube, TikTok, Instagram и Facebook (обе соцсети принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России).

Телерекламный рынок, по оценке АКАР, «демонстрирует устойчивость к вызовам». Основная причина – выход на него новых локальных и федеральных рекламодателей.

Сегмент наружной рекламы (Оut of Home) «продемонстрировал рост», следует из данных АКАР. Ключевым драйвером рынка стала цифровая реклама. Среди других причин роста – увеличение количества рекламодателей и переток бюджетов из интернета.

На рынке радиорекламы положительную динамику показывают отдельные сегменты рынка, отмечают в АКАР. Так, со стороны рекламодателей сохраняется спрос на спецпроекты.

В сегменте прессы пока не удалось компенсировать потери от ухода зарубежных брендов, указывают в АКАР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных