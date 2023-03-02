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Роскомнадзор разблокировал сайт фотобанка Shutterstock

Для этого стоку пришлось удалить с сайта запрещенный контент
Дмитрий Игнатьев
Getty Images

Роскомнадзор (РКН) снова открыл доступ к фотобанку Shutterstock, сообщил представитель ведомства. С 28 февраля 2023 г. сервис был заблокирован РКН на территории России на основании решения Роспотребнадзора.

Причиной блокировки стало размещение на сайте Shutterstock «деструктивных материалов, в том числе суицидального и пронаркотического контента», сообщил представитель службы «Ведомостям». В РКН ранее отмечали, что после удаления этих материалов доступ к фотобанку может быть восстановлен. 

«Администратор сайта (эксклюзивный представитель сервиса в России агентство Fotodom. – “Ведомости”) сообщил в Роскомнадзор, что выполнил требования ведомства», – отмечает представитель РКН.  После проверки удаления запрещенной информации интернет-ресурс разблокирован, продолжает он. В Fotodom на запрос «Ведомостей» не ответили.

Ранее письмо с просьбой открыть доступ к сервису (есть в распоряжении «Ведомостей») в РКН направила Ассоциация блогеров и агентств (АБА). Его подписали 20 креативных агентств-участников ассоциации: среди них Hello blogger, Blacklight, LabelUp, Ploskov Production, Dada, Grape, Бюро Up, «Больше чем агентство» и др. В письме указано, что, по оценке АБА, фотобанком пользуется более 80% всего рекламного рынка.

Материалы с Shutterstock регулярно используются для создания рекламных материалов всех видов и форматов: блогерских интеграций, рекламных баннеров, видеороликов и т.д., поясняет креативный директор агентства Grape Петр Лебедев. 

На рынке есть другие фотобанки, например, китайский сервис 123RF, российский сток «Лори», говорит руководитель креативной команды агентства Blacklight Тимур Ахмедов: «Но качество их функционала намного ниже, чем у Shutterstock».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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