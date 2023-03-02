Роскомнадзор разблокировал сайт фотобанка Shutterstock

Ранее письмо с просьбой открыть доступ к сервису (есть в распоряжении «Ведомостей») в РКН направила Ассоциация блогеров и агентств (АБА). Его подписали 20 креативных агентств-участников ассоциации: среди них Hello blogger, Blacklight, LabelUp, Ploskov Production, Dada, Grape, Бюро Up, «Больше чем агентство» и др. В письме указано, что, по оценке АБА, фотобанком пользуется более 80% всего рекламного рынка.