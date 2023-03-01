В России могут заблокировать музыкальный сервис Last.fm

Last.fm уже не первый раз подвергается блокировке в России. В частности, в мае 2019 г. пользователи пожаловались на блокировку сервиса. Один из пользователей обратился к своему провайдеру «Дом.ru» в Twitter, приложив к сообщению скриншот, согласно которому при попытке зайти на Last.fm у него на экране всплывает сообщение, что доступ к ресурсу ограничен на основании закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». «Дом.ru» ответил ему, сославшись на федеральный список экстремистских материалов Минюста. Из него следует, что одна из страниц на Last.fm. внесена в перечень по решению хабаровского суда от 2017 г.