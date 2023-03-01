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В России могут заблокировать музыкальный сервис Last.fm

Ведомости

В России могут заблокировать американский музыкальный сервис Last.fm, сообщил RT со ссылкой на источник. В Роскомнадзоре подтвердили «Ведомостям» эту информацию.

Согласно данным источника RT, знакомого с ситуацией, руководство платформы неоднократно игнорировало требования Роскомнадзора об удалении треков, которые дискредитируют спецоперацию и российскую армию. Если в ближайшее время эти материалы не будут удалены, то американскому сервису могут назначить штраф до 4 млн руб. или полностью заблокировать в России.

Last.fm уже не первый раз подвергается блокировке в России. В частности, в мае 2019 г. пользователи пожаловались на блокировку сервиса. Один из пользователей обратился к своему провайдеру «Дом.ru» в Twitter, приложив к сообщению скриншот, согласно которому при попытке зайти на Last.fm у него на экране всплывает сообщение, что доступ к ресурсу ограничен на основании закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». «Дом.ru» ответил ему, сославшись на федеральный список экстремистских материалов Минюста. Из него следует, что одна из страниц на Last.fm. внесена в перечень по решению хабаровского суда от 2017 г.

В 2015 г. Роскомнадзор также блокировал Last.fm. Это было связано с решением суда в Кирове, по которому в России был признан запрещенным трек «Убей мента» группы «Психея».

Ранее по теме: Пользователи пожаловались на блокировку Last.fm в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных