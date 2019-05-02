Пользователи пожаловались на блокировку Last.fm в России
Пользователи пожаловались на блокировку музыкальной социальной сети Last.fm в России, обратил внимание РБК.
Один из пользователей обратился к своему провайдеру «Дом.ru» в Twitter, приложив к сообщению скриншот, согласно которому при попытке зайти на Last.fm у него на экране всплывает сообщение, что доступ к ресурсу ограничен на основании закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
«Дом.ru» ответил ему, сославшись на федеральный список экстремистских материалов Минюста. Из него следует, что одна из страниц на Last.fm. внесена в перечень по решению хабаровского суда от 2017 г.
О блокировке сообщается и на сайте группы поддержки Last.fm. «Кажется, Last.fm вновь заблокирован в России Роскомнадзором. Кто-нибудь знает, в чем причина?» — написал один из пользователей. Ему ответил один из представителей сайта, поблагодарив его за информацию. Других комментариев у сообщения нет.
На сайте «Антизапрет», который занимается мониторингом реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора (в него вносится информация о заблокированных сайтах), сообщается, что Last.fm включен в реестр 17 апреля. В самом реестре информации о блокировке нет.
Роскомнадзор пока эту информацию не комментировал. РБК запросил комментарий у этого ведомства, а также у нескольких операторов, в частности Ростелекома, Эр-Телеком («Дом.ru»), МГТС, «Вымпелкома», «Транстелекома» и «Мегафона».
В 2015 г. Роскомнадзор уже блокировал Last.fm. Это было связано с решением суда в Кирове, по которому в России был признан запрещенным трек «Убей мента» группы «Психея».