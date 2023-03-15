Время просмотра фильмов и сериалов на видеосервисах в 2022 году увеличилось на 60%Но темпы роста рынка онлайн-кинотеатров снизились до 17%
Суммарное время смотрения на российских легальных видеосервисах в 2022 г. выросло на 60% по сравнению с 2021 г., следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг» и информации, предоставленной онлайн-кинотеатрами по запросу «Ведомостей».
Наибольший рост времени видеосмотрения — в четыре раза — зафиксирован у онлайн-кинотеатра Kion (принадлежит МТС), минимальное значение (22%) — у Premier (принадлежит «Газпром-медиа»). У видеосервиса Wink (принадлежит «Ростелекому») этот показатель вырос в 2022 г. на 67%, у Okko — на 39%, у «Иви» – на 31%. При подсчете времени смотрения у этих видеосервисов учитывались просмотры по подписной модели (SVOD), рекламной (AVOD), а также транзакционной (покупка и аренда отдельных фильмов и сериалов — TVOD и EST). Время смотрения у подписчиков видеосервисов «Кинопоиск» и Start увеличилось в 2,3 раза и на 58% соответственно.
В Amediateka не раскрыли динамику просмотров в 2022 г. В more.tv на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей».
При этом рост рынка онлайн-кинотеатров в прошлом году в денежном выражении составил лишь 17% к показателю 2021 г., до 67,8 млрд руб. В 2021 г. темпы его роста были в четыре раза выше: тогда совокупная выручка видеосервисов увеличилась в сравнении с 2020 г. на 69% до 57,8 млрд руб.
Лидером по росту выручки в 2022 г. стал «Кинопоиск»: этот показатель увеличился у данного видеосервиса на 78%, указано в исследовании «ТМТ консалтинга». По итогам января — июня прошлого года, по данным этой исследовательской компании, «Кинопоиск» с долей 24% впервые в истории стал первым на рынке онлайн-кинотеатров, потеснив многолетнего лидера – «Иви» (22%). По итогам всего 2022 г. рыночная доля «Кинопоиска» по выручке составила 23%, «Иви» – 18%. Впервые в топ-3 видеосервисов вошел Wink (11%), а занимавший ранее третью строчку Okko (10%; ранее принадлежал «Сберу», а в ноябре 2022 г. скрыл информацию о своих владельцах) сдвинулся на четвертую позицию. На пятую строчку переместился Start, его доля рынка составила в прошлом году 7%. Kion и Amediateka заняли по 6% рынка, more.tv (принадлежит «Национальной медиа группе») – 5%.
Одной из ключевых причин снижения темпов роста рынка видеосервисов в 2022 г., как отмечают аналитики «ТМТ консалтинга», стал уход с российского рынка крупных игроков – Megogo (был основан и запущен на Украине предпринимателем Владимиром Боровиком, с 2012 г. видеосервис работал в России) и американского Netflix, занимавших по итогам 2021 г. пятое и шестое места.
Доходы онлайн-кинотеатров, оставшихся на рынке России (без Megogo и Netflix), по оценке «TMT консалтинга», выросли в 2022 г. почти на треть и эта динамика более корректно отражает состояние бизнеса в прошлом году, говорит директор «Яндекса» по взаимодействию с индустрией Ксения Болецкая.
Другие причины, как указано в исследовании, связаны с ростом пиратства и сокращением объема зарубежного контента. В марте 2022 г., после начала боевых действий на Украине, американские студии Disney, Sony Pictures, UPI, Paramount прекратили выпуск в российском прокате и цифровые релизы своих киноновинок. Но фильмы и сериалы из библиотек мейджоров продолжали быть доступными для пользователей российских онлайн-кинотеатров в силу того, что контракты с ними до истечения срока действовали. В марте 2023 г. Disney все-таки исчез с легальных российских видеосервисов.
Тот контент, который изъяли западные правообладатели, занимал в просмотрах Wink в совокупности около 10%, рассказал «Ведомостям» директор этого видеосервиса Антон Володькин. Уход в большинстве случаев затронул фильмы, а основную продолжительность просмотров обеспечивают сериалы, хронометраж которых гораздо выше, говорит он. Рост времени смотрения на российских видеосервисах связан с перераспределением предпочтений пользователей в сторону сериалов, добавляет заместитель гендиректора по контенту онлайн-кинотеатра «Иви» Иван Гринин. Премьеры таких сериалов, как «Дом дракона», продолжение «Эйфории» и «Белого лотоса» ожидаемо привлекли большое число зрителей и побили рекорды популярности, говорит и гендиректор Amediateka Татьяна Калита.
В отсутствии контента мейджоров пользователи начинают активно смотреть другие доступные фильмы и сериалы, в том числе оригинальные сериалы платформ, говорит и заместитель гендиректора Okko Эльвира Дмитриевская. Этот тренд подтверждают и данные по популярному у россиян контенту: в 2022 г. топ-10 по просмотрам всех крупных видеосервисов преимущественно состоял из сериалов, следует из данных, предоставленных «Ведомостям» онлайн-кинотеатрами.
Причем в случае, если видеосервис активно занимается производством originals, как, к примеру, Start, Kion, Okko, «Кинопоиск» и Premier, его собственные проекты превалируют в топ-10 проектов по просмотрам за 2022 г. А в некоторых случаях также занимают первые строчки рейтингов по просмотрам видеосервисов-создателей за указанный период: «Монастырь» («Кинопоиск»), «И снова здравствуйте!» («Иви»), «The Телки» (видеосервисы Wink и More.tv), «Два холма» (Start), «Жизнь по вызову» (Kion) и т. д.
В последний год онлайн-кинотеатры научились более адресно и эффективно промоутировать свои оригинальные и в целом отечественные проекты, говорит Алексей Иванов, гендиректор «МТС медиа» (управляет видеосервисом Kion). Мейджорский контент не во всех группах аудитории является наиболее востребованным: у некоторых, например, есть запрос на разные виды нишевого контента – турецкие или китайские сериалы и т. п., добавляет он. К примеру, в топ-10 практически всех российских видеосервисов действительно присутствует турецкий сериал «Постучись в мою дверь».
Тот факт, что видеосмотрение росло быстрее выручки, говорит о том, что у рынка еще имеется потенциал, уверена управляющий партнер «ТМТ консалтинга» Елена Крылова. Еще одним фактором, который будет обеспечивать увеличение совокупной выручки онлайн-кинотеатров, как считает она, является продвижение контента операторами: «Проникновение платного ТВ в России сейчас находится на уровне 83%. И это потенциал. Подписки на онлайн-кинотеатры, по нашим оценкам, имеются только в 23% домохозяйств».
В 2023 г. рынок онлайн-кинотеатров вырастет на 18-20% и превысит 80 млрд руб., прогнозируют в «ТМТ консалтинге». Более оптимистичен в прогнозах Антон Володькин из Wink. В 2023 г., как считает он, динамика прироста рынка увеличится примерно в два раза: «На это будут работать увеличение производства новых российских сериалов, дальнейший рост вовлеченности клиентов в различные модели потребления легального контента».
Возвращение к прежним темпам роста рынка будет зависеть от включенности отрасли в борьбу с пиратами, уверена Юлия Миндубаева, исполнительный директор группы компаний Start (включает в себя одноименный видеосервис). Пользователи, по ее словам, часто приходят в онлайн-кинотеатр с запросом посмотреть новинку от большого мейджора, а как дополнительный контент «Яндекса» – посмотреть и отечественные сериалы и фильмы.
«Сейчас запрос на просмотр громкого релиза никуда не делся, а это значит, что зрители идут искать эти проекты у пиратов и там же находят отечественные новинки. Это опасный сигнал для отрасли, нам важно удерживать и укреплять свои позиции в борьбе за легальное потребление контента», – резюмировала Миндубаева.