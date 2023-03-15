Время просмотра фильмов и сериалов на видеосервисах в 2022 году увеличилось на 60%

Лидером по росту выручки в 2022 г. стал «Кинопоиск»: этот показатель увеличился у данного видеосервиса на 78%, указано в исследовании «ТМТ консалтинга». По итогам января — июня прошлого года, по данным этой исследовательской компании, «Кинопоиск» с долей 24% впервые в истории стал первым на рынке онлайн-кинотеатров, потеснив многолетнего лидера – «Иви» (22%). По итогам всего 2022 г. рыночная доля «Кинопоиска» по выручке составила 23%, «Иви» – 18%. Впервые в топ-3 видеосервисов вошел Wink (11%), а занимавший ранее третью строчку Okko (10%; ранее принадлежал «Сберу», а в ноябре 2022 г. скрыл информацию о своих владельцах) сдвинулся на четвертую позицию. На пятую строчку переместился Start, его доля рынка составила в прошлом году 7%. Kion и Amediateka заняли по 6% рынка, more.tv (принадлежит «Национальной медиа группе») – 5%.