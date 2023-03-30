Роскомнадзор планирует упростить отчетность для интернет-рекламы

Роскомнадзор планирует упростить отчетность для интернет-рекламыОтмена «нулевых актов» сократит документооборот и снизит налоговые риски
К середине мая 2023 г. рекламные агентства и блогеры перестанут передавать в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) «нулевые акты», сообщил представитель Роскомнадзора (РКН) в рамках встречи с экспертами и участниками рекламного рынка 29 марта. Об этом «Ведомостям» рассказала присутствовавшая на встрече юрист Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Анастасия Красникова.
Информацию о том, что РКН планирует отменить нулевые акты в рамках исполнения закона о маркировке интернет-рекламы, также подтвердила другая участница встречи – председатель комитета рекламы московского отделения общественной организации «Опора России» Анастасия Маклаева.
На момент публикации в Роскомнадзоре не ответили на запрос «Ведомостей».
Согласно закону о маркировке интернет-рекламы (вступил в силу 1 сентября 2022 г.), рекламодатели, распространители рекламы и операторы рекламных сетей должны получать индивидуальные идентификаторы (токены) для учета данных и ежемесячно передавать в ЕРИР полную информацию о каждом рекламном материале. Делать это участники рынка могут только через операторов рекламных данных (ОРД). После передачи в ЕРИР сведения о рекламе становятся доступны регулирующим ведомствам – РКН, ФАС и ФНС.
Ранее законопроект, а потом и принятый закон критиковали эксперты и участники рынка интернет-рекламы. Среди ключевых проблем они отмечали в том числе подачу нулевых актов в ЕРИР, следствием которой стало увеличение нагрузки по документообороту.
Так, согласно закону, участники рынка интернет-рекламы обязаны ежемесячно подавать нулевые отчеты в ЕРИР по тем интеграциям или партнерским материалам, которые оплачены единожды и не удаляются со страницы в интернете после истечения контракта с рекламодателем, объясняет Красникова: «К ним, например, относятся пресс-релизы компаний и партнерские материалы на сайтах СМИ, а также рекламные интеграции у блогеров, в том числе нативные».
Кроме того, нулевые акты сейчас используются для регистрации самостоятельной рекламы юрлиц на собственных площадках (так называемые договоры саморекламы), отмечает другой участник встречи с РКН. Например, такой вид рекламы использует компания, когда рекламирует на своем сайте новую услугу или продукт.
Прекращение передачи в ЕРИР нулевых актов позволит снизить нагрузку по документообороту на участников рекламного рынка, уверена гендиректор агентства инфлюенс-маркетинга Idols Анна Федюнина. Отмена нулевых актов также устранит налоговые риски для участников рынка, добавляет директор по цифровым технологиям NMi Group Анна Планина.
Рынок инфлюенс-маркетинга и нативной рекламы, по оценке Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР), в 2022 г. составил 12 млрд руб. Динамику к прошлому году в АРИР не указали, поскольку в 2021 г. оценка этого сегмента рынка не проводилась. Кроме того, в 2022 г. была изменена методология оценки: впервые в объем рынка был включен сегмент нативной рекламы.
В марте 2022 г. Роскомнадзор заблокировал соцсети Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России). Тогда же Tiktok ввел ограничения на загрузку новых роликов и ведение прямых эфиров для пользователей из России, а Youtube и Google Ads отключили свои рекламные инструменты в стране. Это отразилось на динамике сегмента интернет-рекламы: по итогам 2002 г. он упал на 2% до 324,9 млрд руб., следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Весь рекламный рынок, по данным АКАР, по итогам 2022 г. снизился также на 2% до 392 млрд руб. (без учета телевизионного сегмента).