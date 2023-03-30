Роскомнадзор планирует упростить отчетность для интернет-рекламы

В марте 2022 г. Роскомнадзор заблокировал соцсети Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России). Тогда же Tiktok ввел ограничения на загрузку новых роликов и ведение прямых эфиров для пользователей из России, а Youtube и Google Ads отключили свои рекламные инструменты в стране. Это отразилось на динамике сегмента интернет-рекламы: по итогам 2002 г. он упал на 2% до 324,9 млрд руб., следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Весь рекламный рынок, по данным АКАР, по итогам 2022 г. снизился также на 2% до 392 млрд руб. (без учета телевизионного сегмента).