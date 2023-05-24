Рекламодатели увеличили бюджеты на «Яндекс директ» и «В контакте»

В рамках исследования были проанализированы бюджеты порядка 5000 рекламодателей за 2022 г., которые сотрудничали с платформой eLama: 85% из них относятся к малому и среднему бизнесу, 15% – к крупному бизнесу. Тенденция роста бюджетов рекламодателей в «Яндекс директ» и «В контакте» коррелирует и с ростом общей рекламной выручки «Яндекса» и VK, отмечают авторы исследования. Сегмент «Поиск и портал» (включает в себя выручку от контекстной рекламы) в выручке «Яндекса» вырос на 38% до 224,7 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании за 2022 г. А выручка VK (включает в себя соцсети «В контакте», «Одноклассники», «Дзен») от онлайн-рекламы за аналогичный период увеличилась на 29% до 56,9 млрд руб., указано в отчетности VK.