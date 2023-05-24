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Рекламодатели увеличили бюджеты на «Яндекс директ» и «В контакте»

Это связано с блокировкой Instagram и прекращением монетизации на площадках и сервисах Google в России
Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный / Ведомости

Рекламодатели наращивают бюджеты для продвижения своих товаров и услуг на площадках VK и «Яндекса». Средний месячный бюджет рекламодателей на сервис контекстной рекламы «Яндекс директ» по итогам 2022 г. вырос на 37% к 2021 г. и достиг порядка 54 900 руб., следует из совместного исследования платформы для управления интернет-рекламой eLama и Ассоциации блогеров и агентств (АБА). А средний бюджет на таргетированную рекламу в соцсети «В контакте» увеличился на 10% до 48 000 руб., указано там же.

В рамках исследования были проанализированы бюджеты порядка 5000 рекламодателей за 2022 г., которые сотрудничали с платформой eLama: 85% из них относятся к малому и среднему бизнесу, 15% – к крупному бизнесу. Тенденция роста бюджетов рекламодателей в «Яндекс директ» и «В контакте» коррелирует и с ростом общей рекламной выручки «Яндекса» и VK, отмечают авторы исследования. Сегмент «Поиск и портал» (включает в себя выручку от контекстной рекламы) в выручке «Яндекса» вырос на 38% до 224,7 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании за 2022 г. А выручка VK (включает в себя соцсети «В контакте», «Одноклассники», «Дзен») от онлайн-рекламы за аналогичный период увеличилась на 29% до 56,9 млрд руб., указано в отчетности VK.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных