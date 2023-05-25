Бывший топ-менеджер Spotify и Facebook пришел на работу в «МТС медиа»

Это новая должность в структуре «МТС медиа». В конце 2022 г. в компании был запущен процесс реорганизации структуры управления. В результате изменений гендиректором компании с 1 января 2023 г. стал Алексей Иванов, до этого занимавший пост операционного директора. Вице-президент МТС по медиабизнесу Игорь Мишин, возглавлявший «МТС медиа» с момента ее основания, рассказывал тогда в интервью «Ведомостям», что займется разработкой и реализацией новой стратегии развития медиаактивов МТС и продолжит отвечать за производство оригинального контента для Kion в качестве генпродюсера видеосервиса. Изменения, как пояснял он, связаны с новыми задачами по масштабированию бизнеса, поставленными акционерами компании. Так, в перспективе «МТС медиа», по словам Мишина, может стать диверсифицированной медийной группой.