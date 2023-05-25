Бывший топ-менеджер Spotify и Facebook пришел на работу в «МТС медиа»Илья Алексеев займется поиском возможностей для роста бизнеса компании
Бывший гендиректор Spotify в России и СНГ Илья Алексеев назначен на должность директора по развитию бизнеса компании «МТС медиа» («дочка» МТС), рассказал «Ведомостям» представитель компании. Алексеев уже приступил к исполнению своих обязанностей в мае, уточнил собеседник.
Это новая должность в структуре «МТС медиа». В конце 2022 г. в компании был запущен процесс реорганизации структуры управления. В результате изменений гендиректором компании с 1 января 2023 г. стал Алексей Иванов, до этого занимавший пост операционного директора. Вице-президент МТС по медиабизнесу Игорь Мишин, возглавлявший «МТС медиа» с момента ее основания, рассказывал тогда в интервью «Ведомостям», что займется разработкой и реализацией новой стратегии развития медиаактивов МТС и продолжит отвечать за производство оригинального контента для Kion в качестве генпродюсера видеосервиса. Изменения, как пояснял он, связаны с новыми задачами по масштабированию бизнеса, поставленными акционерами компании. Так, в перспективе «МТС медиа», по словам Мишина, может стать диверсифицированной медийной группой.
Что такое «МТС Медиа»
«МТС медиа» создана в сентябре 2019 г. Компания работает как оператор по доставке пакетов телевизионных каналов в четырех средах – кабельное, спутниковое телевидение, IPTV и ОТТ, а также собирает и запускает из лицензионного контента ТВ-каналы собственного семейства JAM, производит оригинальный контент. Выручка за 2022 г. «МТС медиа» составила, по данным «СПАРК-Интерфакс», 5,3 млрд руб., чистая прибыль – 680,6 млн руб.
Наиболее известным активом «МТС медиа» является видеосервис Kion, запущенный в апреле 2021 г. По итогам 2022 г. Kion занимал 6% российского рынка видеосервисов, который за указанный период составил 67,8 млрд руб. (учтена и выручка операторских видеосервисов), следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг». Kion, как и другие крупные онлайн-платформы, занимается производством собственных оригинальных сериалов. Самые популярные проекты этого видеосервиса – сериалы «Хрустальный», «Почка», «Вертинский», «Клиника счастья», «Жизнь по вызову» и др.
В задачи Алексеева будет входить поиск новых точек роста монетизации существующей пользовательской базы «МТС медиа» и возможностей для привлечения новых абонентов, рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Алексей Иванов: «То есть его зона ответственности – улучшение ключевых показателей деятельности компании, рост бизнеса».
Алексеев более пятнадцати лет работает в медиаиндустрии и рекламном бизнесе, в последние годы – преимущественно в зарубежных компаниях. В 2017-2018 гг. был директором по продажам Facebook в России (заблокирован и принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). С 2019 г. занимал пост гендиректора Spotify в России и СНГ.
Шведский музыкальный сервис запустился в России в июле 2020 г. В сообщении компании, приуроченном к финрезультатам по итогам третьего квартала 2020 г. отмечалось, что запуск в России стал самым успешным в истории. Точные показатели тогда не раскрывались. Но, как отмечалось, за первые три месяца работы число подписчиков Spotify на территории превысило показатели, которые сервис рассчитывала достичь за первый год работы. В 2022 г. после начала СВО на Украине Spotify ушла из России.
Рынок платного ТВ в последние годы стагнирует, и здесь перед новым топ-менеджером «МТС медиа», скорее, будет стоять задача удержать абонентов за счет лучшего, чем у конкурентов, предложения, рассуждает управляющий партнер «ТМТ консалтинга» Елена Крылова: «К примеру, пакета, в который могут входить, кроме услуг связи, дополнительные сервисы, которые все чаще предлагаются операторами – музыка, игры, книги, умный дом и т. д.»
На российском рынке видеосервисов сегодня на первый план выходит контент, и с точки зрения собственного производства у «МТС медиа» и Kion достаточно сильные позиции, продолжает Крылова.
«А вот расширение библиотеки за счет новых контентных партнеров, в том числе из стран Азии и Латинской Америки, Европы, – та задача, которая является первоочередной (в 2023 г. у российских видеосервисов закончились лицензионные контракты с голливудскими мейджорами и их контент пропал из их библиотек. – «Ведомости»). Возможно, опыт работы Алексеева в западных компаниях здесь и пригодится», – резюмировала она.