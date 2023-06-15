Роза Сябитова и Лариса Гузеева вернутся в программу «Давай поженимся»

Шоу перестало выходить в эфире «Первого канала» в конце февраля 2022 г., после начала СВО. Тогда же из сетки вещания телеканала были исключены и другие развлекательные передачи – «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Модный приговор», «Жить здорово», «Мужское/женское». В пресс-службе «Первого канала» это тогда объясняли необходимостью «уделить в эфире больше внимания программам общественно-политической направленности».