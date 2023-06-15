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Роза Сябитова и Лариса Гузеева вернутся в программу «Давай поженимся»

Передача начнет снова выходить на «Первом канале» в конце июня
Дмитрий Игнатьев Елена Мухаметшина Мария Истомина
Наталья Селиверстова / РИА Новости

Программа «Давай поженимся» вернется в эфир «Первого канала» в конце июня, «скорее всего, 26 июня», сообщил «Ведомостям» гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Съемки, по его словам, стартуют 19 июня. Ведущие – «классические»: Роза Сябитова и Лариса Гузеева, добавил гендиректор «Первого канала».

Шоу перестало выходить в эфире «Первого канала» в конце февраля 2022 г., после начала СВО. Тогда же из сетки вещания телеканала были исключены и другие развлекательные передачи – «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Модный приговор», «Жить здорово», «Мужское/женское». В пресс-службе «Первого канала» это тогда объясняли необходимостью «уделить в эфире больше внимания программам общественно-политической направленности».

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2 сентября 2022 г. Эрнст сообщил ТАСС о том, что развлекательные передачи будут постепенно возвращены в сетку вещания. Так, еще 18 апреля в эфире “Первого канала” снова начала выходить передача “Жить здорово”, с 28 ноября  – “Мужское/женское”, с 6 декабря – ток-шоу “Пусть говорят”.

Первый выпуск свадебного ток-шоу «Давай поженимся» вышел в эфир «Первого канала» в 2008 г. С 28 июля по 3 октября 2008 г. передачу вели Дарья Волга, Роза Сябитова и Василиса Володина. С 6 октября 2008 г. Волгу на месте ведущей сменила Лариса Гузеева. В октябре 2020 г. проект покинула Володина.

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По итогам 2021 г. доля всех выпусков «Давай поженимся» на «Первом канале» в целевой аудитории – россияне 14-59 лет – составила 7,2%, рейтинг – 0,8%, следует из данных Mediascope. Среднесуточная доля самого «Первого канала» среди россиян данного возраста за указанный период оказалась выше — 8,4%, рейтинг — 1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных