Роза Сябитова и Лариса Гузеева вернутся в программу «Давай поженимся»Передача начнет снова выходить на «Первом канале» в конце июня
Программа «Давай поженимся» вернется в эфир «Первого канала» в конце июня, «скорее всего, 26 июня», сообщил «Ведомостям» гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Съемки, по его словам, стартуют 19 июня. Ведущие – «классические»: Роза Сябитова и Лариса Гузеева, добавил гендиректор «Первого канала».
Шоу перестало выходить в эфире «Первого канала» в конце февраля 2022 г., после начала СВО. Тогда же из сетки вещания телеканала были исключены и другие развлекательные передачи – «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Модный приговор», «Жить здорово», «Мужское/женское». В пресс-службе «Первого канала» это тогда объясняли необходимостью «уделить в эфире больше внимания программам общественно-политической направленности».
2 сентября 2022 г. Эрнст сообщил ТАСС о том, что развлекательные передачи будут постепенно возвращены в сетку вещания. Так, еще 18 апреля в эфире “Первого канала” снова начала выходить передача “Жить здорово”, с 28 ноября – “Мужское/женское”, с 6 декабря – ток-шоу “Пусть говорят”.
Первый выпуск свадебного ток-шоу «Давай поженимся» вышел в эфир «Первого канала» в 2008 г. С 28 июля по 3 октября 2008 г. передачу вели Дарья Волга, Роза Сябитова и Василиса Володина. С 6 октября 2008 г. Волгу на месте ведущей сменила Лариса Гузеева. В октябре 2020 г. проект покинула Володина.
По итогам 2021 г. доля всех выпусков «Давай поженимся» на «Первом канале» в целевой аудитории – россияне 14-59 лет – составила 7,2%, рейтинг – 0,8%, следует из данных Mediascope. Среднесуточная доля самого «Первого канала» среди россиян данного возраста за указанный период оказалась выше — 8,4%, рейтинг — 1%.