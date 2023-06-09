Создатели фильма «Вызов» получили государственную премию
Режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и генеральный директор «Первого канала», продюсер Константин Эрнст стали лауреатами государственной премии в области литературы и искусства 2022 г. за создание фильма «Вызов». Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе Кремля уточнили, что награждение лауреатов традиционно состоится в День России, 12 июня.
«Вызов» стал первым в истории фильмом, частично снятым в космосе. По сюжету хирург Евгения Беляева (актриса Юлия Пересильд) отправляется на Международную космическую станцию (МКС), чтобы провести операцию на сердце космонавту Олегу Иванову (в реальности – космонавт Олег Новицкий) и спасти ему жизнь.
Ради съемок «Вызова» Пересильд и Шипенко осенью прошлого года отправились на космическую станцию. 5 октября 2021 г. с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19», на котором находились актриса и режиссер. В космосе они провели 12 дней, на Землю первый в истории киноэкипаж вернулся 17 октября.
Все отобранные кандидаты для киноэкипажа прошли специальную подготовку участников космического полета. В съемках также приняли участие космонавты, Герои России Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
«Вызов» – совместный проект «Первого канала», «Роскосмоса», студии Yellow, Black&White и онлайн-кинотеатра Start при поддержке Фонда кино. Примерный бюджет ленты составил 1,155 млрд руб. По состоянию на 9 июня фильм собрал в прокате более 1,74 млрд руб., следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
В ходе выступления в честь Дня космонавтики 12 апреля президент РФ Владимир Путин назвал картину уникальным событием для мирового кинематографа, а съемки команды в космосе – «настоящим гражданским, человеческим поступком».