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Создатели фильма «Вызов» получили государственную премию

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Режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и генеральный директор «Первого канала», продюсер Константин Эрнст стали лауреатами государственной премии в области литературы и искусства 2022 г. за создание фильма «Вызов». Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе Кремля уточнили, что награждение лауреатов традиционно состоится в День России, 12 июня.

«Вызов» стал первым в истории фильмом, частично снятым в космосе. По сюжету хирург Евгения Беляева (актриса Юлия Пересильд) отправляется на Международную космическую станцию (МКС), чтобы провести операцию на сердце космонавту Олегу Иванову (в реальности – космонавт Олег Новицкий) и спасти ему жизнь.

Ради съемок «Вызова» Пересильд и Шипенко осенью прошлого года отправились на космическую станцию. 5 октября 2021 г. с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19», на котором находились актриса и режиссер. В космосе они провели 12 дней, на Землю первый в истории киноэкипаж вернулся 17 октября.

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Все отобранные кандидаты для киноэкипажа прошли специальную подготовку участников космического полета. В съемках также приняли участие космонавты, Герои России Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

«Вызов» – совместный проект «Первого канала», «Роскосмоса», студии Yellow, Black&White и онлайн-кинотеатра Start при поддержке Фонда кино. Примерный бюджет ленты составил 1,155 млрд руб. По состоянию на 9 июня фильм собрал в прокате более 1,74 млрд руб., следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

В ходе выступления в честь Дня космонавтики 12 апреля президент РФ Владимир Путин назвал картину уникальным событием для мирового кинематографа, а съемки команды в космосе – «настоящим гражданским, человеческим поступком».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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