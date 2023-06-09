Создатели фильма «Вызов» получили государственную премию

Ради съемок «Вызова» Пересильд и Шипенко осенью прошлого года отправились на космическую станцию. 5 октября 2021 г. с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19», на котором находились актриса и режиссер. В космосе они провели 12 дней, на Землю первый в истории киноэкипаж вернулся 17 октября.