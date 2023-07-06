В Роскомнадзоре объяснили суть претензий к «Триколор кино и ТВ» из-за ЛГБТ-пропаганды

В Роскомнадзоре объяснили суть претензий к «Триколор кино и ТВ» из-за ЛГБТ-пропагандыФильм-нарушитель формирует представление о равноценности традиционных и нетрадиционных отношений
Поводом для приглашения представителей «Национальной спутниковой компании» на составление протокола об ЛГБТ-пропаганде стало то, что Роскомнадзор (РКН) нашел в медиатеке принадлежащего компании видеосервиса «Триколор кино и ТВ» произведения, сцены которого содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель РКН. «Ведомости» 5 июля сообщали со ссылкой на источники и представителя компании о том, что служба составит протокол об этом нарушении, но разъяснений и комментариев РКН по этому вопросу предоставлено не было.
По словам представителя РКН, это первый случай выявленной пропаганды девиантных отношений в материалах аудиовизуального сервиса (АВС). Информацию о том, наличие какого именно произведения на «Триколор кино и ТВ» стало причиной составления протокола, представитель РКН не раскрыл.
О том, что РКН составит протокол на Национальную спутниковую компанию, ранее говорили «Ведомостям» собеседники в двух крупных онлайн-кинотеатрах. По их информации, речь идет об испанском фильме «Игра с ключами». По сюжету фильма три семейные пары вступают в игру с ключами, суть которой в обмене сексуальными партнерами. Сыграв один раз, герои продолжают эксперименты, расширяя круг участников игры и переходя в том числе к ЛГБТ-практикам.