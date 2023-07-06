В Роскомнадзоре объяснили суть претензий к «Триколор кино и ТВ» из-за ЛГБТ-пропаганды

Поводом для приглашения представителей «Национальной спутниковой компании» на составление протокола об ЛГБТ-пропаганде стало то, что Роскомнадзор (РКН) нашел в медиатеке принадлежащего компании видеосервиса «Триколор кино и ТВ» произведения, сцены которого содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель РКН. «Ведомости» 5 июля сообщали со ссылкой на источники и представителя компании о том, что служба составит протокол об этом нарушении, но разъяснений и комментариев РКН по этому вопросу предоставлено не было.